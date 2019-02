Aeroporto: Transporte internacional de cargas cresce 36,2% em Fortaleza em 2018

Com a maior oferta de voos para o exterior a partir do Aeroporto de Fortaleza, a movimentação de cargas aéreas em operações internacionais avançou 36,2% no ano passado, segundo dados do Fortaleza Airport. No melhor resultado da história recente do terminal, foram transportadas 7,4 mil toneladas (t) de mercadorias frente às 5,4 mil toneladas movimentadas no ano anterior.

O mercado doméstico também apresentou um avanço significativo de 20,1%, chegando a 33,1 mil t ante 27,6 mil t em 2017, mas ainda há espaço para crescer mais. O volume de carga transportado de e para outros destinos dentro do Brasil em Fortaleza já foi mais alto entre os anos de 2008 e 2015, sendo o recorde em 2011, quando foram transportadas 50,8 mil t de carga, de acordo com dados do Ministério da Infraestrutura.

Ao todo, a movimentação de cargas pelo Aeroporto de Fortaleza avançou 22,7% no ano, com o transporte de 40,6 mil t frente às 33 mil t em 2017. Na avaliação do professor Cláudio Jorge Alves, do Departamento de Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o aumento do fluxo de cargas está associado a maior oferta de porão das aeronaves, consequência da ampliação de voos no terminal.

O transporte de passageiros a bordo de voos internacionais e domésticos bateram recorde em 2018, primeiro ano da administração da Fraport e do início da operação do hub das companhias Air France-KLM e Gol Linhas Aéreas. Alves avalia que os números revelam um crescimento bem acima da média brasileira. “Foi a mistura de uma maior oferta de voos e uma melhor divulgação do turismo local”, comenta.