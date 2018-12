Aeroporto Internacional de Fortaleza movimenta quase 589 mil passageiros em novembro, alta de 24,5%

O Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, registrou no mês de novembro o movimento de quase 589 mil passageiros. O número representa alta de 24,5% na comparação com igual período de 2017. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pela Fraport AG. No acumulado do ano, o Fortaleza Airport obteve elevação de 9,6%, com movimentação de 5,8 milhões de viajantes.

Ainda de acordo com a Fraport AG, o volume de cargas também cresceu. No mês passado, foram quase 4,8 mil toneladas, uma alta de 22% ante novembro de 2017. No ano, o crescimento foi de 22,5%, com o transporte de 41,8 mil toneladas.

A previsão da companhia alemã é que o Aeroporto de Fortaleza feche 2018 com crescimento de 14% em relação a 2017. Uma das explicações é a ampliação das malhas aéreas doméstica e internacional, lideradas pela Gol, que possui um hub em parceria com a Air France-KLM, e pela Latam.

Já o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, também administrado pela Fraport, movimentou em novembro quase 732 mil passageiros, alta de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a novembro, o terminal gaúcho registrou crescimento de 3,6%, totalizando 7,5 milhões de passageiros.