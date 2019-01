Aeroporto de Fortaleza é o 8º em pontualidade entre os terminais pequenos

O Aeroporto Internacional de Fortaleza, ou Fortaleza Airport, tem observado várias melhorias no último ano com a administração da nova concessinária - Fraport Brasil. Um desses aperfeiçoamento é a pontualidade das decolagens e aterrissagens. Segundo o levantamento anual da consultoria britânica OAG, o terminal fortalezense foi oitavo mais pontual do mundo em 2018 na categoria de até 5 milhões de passageiros por ano.

O resultado aponta para um salto de 16 colocações em apenas um ano, uma vez que em 2017 o aeroporto de Fortaleza ocupava a 24ª posição do ranking. No ano passado, cerca de 83,82% dos voos chegaram e partiram dentro do limite de 15 minutos do horário programado. A colocação gerou até mesmo menção honrosa pela prórpia OAG.

Ainda na mesma categoria, outro aeroporto brasileiro aparece como o quarto mais pontual do mundo em 2018: o de Curitiba. No terminal da capital do Paraná, a taxa de pontualidade chega a 86,26% dos voos. O aeroporto subiu dez posições entre 2017 e o ano passado.

Ao todo, 12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais nas diferentes categorias, de acordo com a pesquisa. Ainda entre os de pequeno porte, Salvador ocupou o 13º lugar na lista da consultoria.

Na categoria entre 5 e 10 milhões, o País teve seis aeroportos classificados no ranking. Viracopos, em Campinas (SP), ficou em 3º com 85,95%, sendo o melhor ranqueado entre os terminais brasileiros. O aeroporto de Recife ficou em 4º lugar, com 84,93%, seguido de Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), em 5ª com 84,88%; e Confins, Belo Horizonte (MG), em 6ª, com 84,84%. O aeroporto do Galeão ficou em 8º (83,73%) e Porto Alegre em 9º (83,64%).