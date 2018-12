Aeroporto de Aracati recebe certificação operacional

O Aeroporto de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, já está apto a receber voos comerciais. A certificação que autoriza esse tipo de operação foi assinada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na sexta-feira (28).

De acordo com o gerente de aeroportos do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson, a portaria será publicada até segunda-feira (31) no Diário Oficial da União (DOU). O documento é emitido após o operador aeroportuário prover os requisitos de infraestrutura e segurança exigidos pela ANAC para operação de voos no local.

“No conjunto da certificação está a operação de voos por instrumentos (IFR), o que garante a operação de pouso e decolagem de aeronaves em condições de tempo e visibilidade desfavoráveis. Era o que faltava para o Aeroporto de Aracati começar a receber voos domésticos comerciais”, diz Paulo Edson.

A Azul já informou que, a partir de fevereiro de 2019, iniciará a operação com três frequências semanais, saindo de Recife para Aracati, com escala em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Com a operação comercial, o Aeroporto de Aracati irá atender o Litoral Leste do Estado, principalmente os municípios de Beberibe, Icapuí, Fortim e Aracati, que terão acesso aos principais mercados emissores por via aérea no País.