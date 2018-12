Acesso à internet cresce 16,4% no Ceará

O acesso à internet se tornou realidade em cerca de 260 mil domicílios cearenses no ano passado. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) realizada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 63,5% das casas cearenses havia utilização de internet. O dado representa, em números absolutos, 1,843 milhão de domicílios.

O IBGE fez a verificação em 2,9 milhões de domicílios no Estado. Em

de domicílios cearenses não tinham acesso à internet em 2017

. No ano anterior, 2016, o acesso à rede estava presente emou 55,5% das 2,8 milhões de residências pesquisadas.

Considerando os domicílios sem acesso à rede, o preço alto do serviço foi a principal justificativa dos cearenses para não usar a internet, com 37,9% das respostas. Em segundo lugar, aparece a falta de interesse em acessar a internet, com 31,2%, seguida pela falta de conhecimento para usar a internet (19,5%); falta de disponibilidade de internet na área do domicílio (4,2%) e falta de equipamento eletrônico necessário ao acesso (2,7%). Outros motivos contabilizaram 4,4% das respostas.

Nordeste

Em números relativos, o Ceará é o sexto estado do Nordeste em acesso à internet. Os maiores índices ficaram por conta de Sergipe (71,6%); Rio Grande do Norte (70,7%); Paraíba (67,8%) e Bahia (66,2%). Pernambuco fica um pouco à frente do Ceará com 63,6%.

No Nordeste, 11,8 milhões de domicílios de 18,5 milhões contavam com acesso à internet em 2017, de acordo com dados do IBGE. Em números relativos, a rede fazia parte da realidade de 64% das residências na Região. No Brasil, a internet está presente em 74,9% dos 70 milhões de domicílios pesquisados.