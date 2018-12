5 dicas para cumprir as suas metas em 2019

Virada do ano é tempo de refletir sobre as metas do ano: quais foram as cumpridas de 2018, as que serão as renovadas e estabelecidas para 2019.Para ajudar a cumprir os objetivos traçados para o ano que se inicia 2019, o especialista e psicólogo Augusto Jimenez lista 5 atitudes para começar hoje mesmo:

1) Papel e caneta na mão

O ato de escrever as metas com os prazos e a forma de se conquistá-las faz com que a mente se concentre de forma mais eficaz para conseguir o que se pretende.

Além de escrever os objetivos, a dica é fixá-los em uma parede ou outro aparato que se tenha o costume de olhar diariamente.

O cérebro humano precisa fixar/captar o que se quer a médio/longo prazo todos os dias. "Afinal, tomamos as decisões no momento que escrevemos elas, mas para permanecer fazendo as atividades que nos farão concretizar os nossos objetivos é difícil do que o ato de decidir. Resiliência e sempre ter os objetivos á vista facilitarão para conseguir o que se quer. Essa dica vale tanto para desejos pessoais quanto profissionais", completa.

2) Fique atento ao tempo dedicado a redes sociais

A tecnologia veio para ajudar, porém tudo é uma questão de equilíbrio. Muitos indivíduos não conseguem cumprir com as atividades que delimitam porque alegam a "falta de tempo". "Entretanto, quando medimos o período gasto nos smartphones todos os dias percebe-se o quanto de tempo temos para conseguir alcançar os nosso sonhos/metas escritos", destaca.

Assim, o orientação é baixar apps que cronometrem o quanto se fica na internet e diminuir esse tempo caso esteja ultrapassando mais de 1 hora diária.

3) Cuide da sua mente e do seu corpo

Essa dica parece óbvia, porém é a que menos as pessoas se dedicam, segundo o especialista. Delimitar as pessoas pode ser mais fácil do que ter resiliência para cumpri-las.

"Por isso, comece um psicólogo e faça exercícios físicos", pontua.

Encontre um esporte/atividade que realmente goste. Ambos os processos ativarão a sua mente para conseguir os seus sonhos e ter um dia a dia melhor em 2019.

4) Compartilhe as suas metas com os amigos/família

É possível que todo mundo já tenha ouvido aquele conselho de não falar para as outras pessoas quais são as suas metas/sonhos.

Indo de encontro a essa fala, ele afirma que é importante que você compartilhe com os indivíduos que lhe querem bem os seus planos.

Isso porque muitos deles podem lhe ajudar a conseguí-los. "Lembre-se que por mais que convivamos com as pessoas, nunca seremos capazes de saber tudo sobre elas. Talvez aquela oportunidade de emprego que você está traçando esteja mais próxima do que você imagina. Um amigo e/ou familiar pode trabalhar na empresa que você deseja e você não ter conhecimento disso. Pessoas que nos querem bem podem sim nos ajudar a conquistar os nossos sonhos", completa. Por isso: compartilhe. De preferência pessoalmente.

5) Pensou em desistir?

Essa é a última dica. "Todos os seus humanos têm dias difíceis e dias mais tranquilos. Quando pensar em desistir de fazer as coisas certas para conseguir o que realmente quer lembre-se que a sua decisão reafirma quem você é e que não há sentimento melhor do que estar em paz consigo mesmo", completa.

Logo, quando pensar em desistir de fazer as coisas certas para ter o resultado lá na frente, ele destaca: lembre-se que ao conquistar o seu objetivo a longo prazo, a sua mente ficará em paz e você terá todas as recompensas de ter ido ao encontro de quem você é e do que você realmente quer.