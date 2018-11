33,9% dos viajantes do Norte e Nordeste devem gastar mais nas férias

Os turistas das regiões Norte e Nordeste estão dispostos a aproveitar mais as férias neste verão. Levantamento realizado pelo Booking.com mostra que 33,9% dos viajantes das regiões pretendem gastar mais na viagem do que no ano passado, enquanto outros 41,3% devem dispender o mesmo.

"Você tem uma fatia de 75,2% dos turistas que devem gastar o mesmo ou mais do que no ano passado, é muito significativo", destaca o gerente de comunicação da Booking.com para a América Latina, Luiz Cegato.

Segundo a pesquisa, 77,3% dos viajantes das duas regiões pretendem viajar para as praias do Nordeste no período. O destino é o favorito absoluto no País, sendo a primeira opção para 60% dos brasileiros. Em seguida, aparacem o litoral catarinense (24%) e destinos internacionais (22%).

No Norte e Nordeste, 84,4% dos viajantes farão viagens dentro do Brasil, sendo 59,6% para fora do estado e 24,8%, para dentro.

Planejamento

Conforme o levantamento, 55% dos brasileiros devem fazer viagens até 10 dias, Entre os viajantes do Norte e Nordeste, o percentual é de 47%. Os turistas das duas regiões são os que mais farão viagens de apenas um fim de semana (22,6%).

A pesquisa ainda mostra que 62,2% dos entrevistados das duas regiões acreditam que a crise impactará negativamente suas viagens. Nesse cenário, as promoções serão diferencial para 84,4% na hora de escolherem a hospedagem, o maior percentual entre as regiões do País.

No Ceará, 3.287 propriedades estão listadas na plataforma Booking.com, das quais 1.140 em Fortaleza. A plataforma global lista mais de 28,9 milhões de unidades de acomodação no mundo.