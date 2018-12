Obras estratégicas devem ser entregues em 2019, estima Seinfra

Com importantes missões pela frente, a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) do Estado do Ceará chega ao fim de 2018 com o nome de Lúcio Gomes cravado para seguir à frente da Pasta em mais uma gestão do governador Camilo Santana. E não é só isso: o orçamento para o ano de 2019 também já foi estimado em cerca de R$ 1,2 bilhão - R$ 200 milhões acima do valor desembolsado em 2018 (de quase R$ 1 bilhão), o que garante o término de obras estratégicas já no início de 2019, segundo ele.

Avaliando a gestão que se encerra e já com os olhos na que vem por aí, o secretário espera que a performance da Seinfra seja mantida nos próximos anos. "O Ceará investe proporcionalmente mais do que qualquer outro do Brasil e a Seinfra tem, com certeza, papel significativo nesse processo todo", analisa.

Entre as missões que a Pasta tem para os próximos quatro anos estão as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que está entre as ações diretas da Seinfra. Só no ano que vem, a Linha Leste receberá aporte de cerca de R$ 115 milhões oriundos da União, R$ 32 milhões do Governo do Estado e R$ 170 milhões do empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Tem muita coisa para terminar e tem muita coisa para começar. E eu aceitei na hora o convite (de seguir à frente da Seinfra) dele (Camilo Santana) para continuar. É um desafio, muita coisa para fazer".

Conclusões

Além das ações diretas, a Pasta conta com quatro ramificações: o Departamento Estadual de Rodovias (DER), o Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE), a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) e o Metrô de Fortaleza.

Para 2019, o secretário destaca a conclusão do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) que, segundo ele, está prevista para o início do ano. De acordo com Lúcio Gomes, só sete dos 3,3 mil processos de desapropriação para a implementação do VLT seguem travados na Justiça. "Foram os que gente não conseguiu acordo e isso é natural. Diria até que é um número muito pequeno comparado à quantidade de processos", completa.

Entre janeiro e fevereiro de 2019, também deve ser concluída a Rodovia CE-576, conhecida como "Rodovia das Placas", obra contratada diretamente pelo DER, além de obras do Porto do Pecém.

"Provavelmente, até abril vamos terminar as obras do Porto, contratadas diretamente pela Seinfra. A ponte, que já está ligada ao quebra-mar, deve receber acabamento, lage e pavimentação", estima. Também no primeiro semestre devem ficar prontas a Estação Padre Cícero da Linha Sul do Metrô. "É uma estação que está bem adiantada", frisa o secretário da Infraestrutura.

Vias

Segundo ele, é longa a lista de rodovias sendo construídas. Estão em obras 800 quilômetros. A cada ano, se acrescenta 240 km à malha pavimentada, que já é de 800 mil quilômetros. "Temos para concluir a CE-085 de acesso ao Pecém, as obras do quarto Anel Viário, que pretendemos concluir até 2019, a Avenida Perimetral de Sobral, até maio de 2019, obra que está com um bom ritmo, e a Avenida do Contorno de Juazeiro".