Obras do Meu Bairro Empreendedor começam até janeiro de 2019

Valorizar as vocações e lideranças econômicas e apoiar bairros de baixa renda para fazê-los crescer. Esta é, em resumo, a premissa do projeto Meu Bairro Empreendedor, que deve ter as atividades iniciadas em 2019. A informação sobre o projeto - adiantado com exclusividade pelo Diário do Nordeste no dia 27 julho deste ano -, foi confirmada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O pacote de ações urbanísticas, econômicas e sociais será implantando em localidades com baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, a começar pelos bairros Bom Jardim e Serviluz. A previsão para início das obras e da execução de medidas é até o fim deste mês.

O investimento total para implantação do projeto nos 20 bairros está previsto em R$ 95,64 milhões, direcionando R$ 4,782 milhões para cada localidade. Contudo, o projeto está orçado em R$ 107,66 milhões. O custeio anual para os dois primeiros bairros, segundo a Prefeitura, será de R$ 12,02 milhões (R$ 601 mil por distrito). Em janeiro de 2019, será posto em funcionamento o primeiro Centro de Referência do Empreendedor, no Bom Jardim, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Município, Mosiah Torgan.

A meta do projeto, de acordo com a prefeitura, é "desenvolver a economia de forma sustentável, considerando o potencial econômico, o tamanho da população por sua relação com o número de empresas, o nível de desenvolvimento humano do bairro e sua vulnerabilidade social".

De acordo com Roberto Cláudio, o objetivo é "descentralizar a macrocefalia" comercial do Centro da cidade, "que está lotado demais", desenvolver e ocupar outras áreas. "Isso pode repercutir inclusive na mobilidade urbana, com menos moradores saindo de seus bairros a outros pontos", prevê o gestor.

Rua do comércio

Nas localidades contemplados pelo Meu Bairro Empreendedor, será implantada a Rua do Comércio - "nos padrões da Monsenhor Tabosa", descreve o prefeito -, em uma via eleita pelos moradores como ponto que concentrará os principais estabelecimentos da região. Entre as unidades citadas pelo prefeito estariam um Centro de Referência do Empreendedor, com concentração de serviços e cadastros para montagem do próprio negócio; uma unidade do Sine Municipal, para facilitar o acesso a vagas de emprego; e um espaço de coworking, de uso coletivo.

Para facilitar a circulação dentro dos próprios bairros e adjacentes, afirma o prefeito da Capital, está em curso um diálogo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para criação de uma linha de ônibus interna, com passagem a R$ 1, iniciativa semelhante à aplicada no Cidade Jardim, que concentra conjuntos habitacionais da Prefeitura e do Estado.

Apoio

Além disso, os empreendedores locais receberão capacitações, inclusive para aproveitar espaços dentro das próprias casas para produzir, principalmente como agricultores urbanos, formando espécies de "quintais produtivos". Conforme o coordenador de articulação das Regionais de Fortaleza, Renato Lima, o diagnóstico do bairro Bom Jardim, pioneiro das ações, deve ficar pronto nesta semana.