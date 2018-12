Movimento internacional dobra em novembro no CE

Fortaleza já desponta na liderança no Norte e Nordeste no número de passageiros internacionais em novembro. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Aeroporto Internacional Pinto Martins movimentou 45,2 mil viajantes no mês passado. O número representa um crescimento de mais de 104% na comparação com igual período de 2017, quando passaram pelo terminal 22,1 mil viajantes de/para o exterior.

O resultado também sinaliza um alto potencial da Capital de brigar pela quarta principal porta de entrada de estrangeiros no País em 2019. No saldo do mês passado, o Aeroporto do Recife movimentou 37,5 mil passageiros, alta de 10,9% em relação a novembro de 2017, e o de Salvador com 29,5 mil viajantes, um crescimento de 7,5%.

De acordo com o engenheiro aeronáutico Igor Pires, o mês de dezembro promete ser um dos melhores. "Em dezembro, devemos passar de 50 mil passageiros internacionais, porque os dois voos para a Flórida (EUA) pela Gol estão praticamente diários no período e porque tivemos a adição de um voo para Paris pela Air France-KLM".

O engenheiro explica que o incremento de voos na Capital tem sido maior do que em outros terminais do Nordeste. "Em Fortaleza, praticamente todo mês tem novidade nos voos internacionais e, Recife, por exemplo, está praticamente estagnado. Não tem novidade lá e aqui está sempre surgindo algo novo. Lá, a Avianca acabou com Bogotá e a Condor só tem um semanal para Frankfurt, enquanto aqui, nós temos dois por semana".

Aquém da disputa regional, Fortaleza tem se destacado no cenário nacional pelo alto potencial de crescimento nas rotas internacionais.

"A expectativa para 2019 é lutar com Brasília e Viracopos. O potencial é de manter a liderança no Norte e Nordeste no próximo ano e brigando para ser o quarto ou o quinto do País".

Segundo dados consolidados da Anac, em outubro, o Aeroporto de Fortaleza figura apenas na nona colocação no País. De janeiro a outubro deste ano, a cidade movimentou cerca de 290 mil passageiros internacionais.

Em primeiro, está o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 11,9 milhões de viajantes. Em seguida, aparecem Galeão, no Rio de Janeiro (3,6 milhões), Viracopos, em Campinas (505 mil), Confins, em Belo Horizonte (498,7 mil), Recife (455,6 mil), Porto Alegre (429,1 mil), Brasília (387,8 mil) e Salvador (330,4 mil).

"Se houver um aumento de voos, como o Governo do Estado tem anunciado de chegarmos a 60 por semana, a nossa realidade vai ser 600 mil passageiros internacionais por ano. A diferença para Campinas em novembro foi de 4 mil passageiros. É muito forte e muito abrupto esse crescimento. Do Norte e Nordeste já passamos com folga no mês passado. A perspectiva é que aumente, e as outras cidades não têm perspectiva de incremento", aponta Pires.

Crescimento

Em novembro, o Aeroporto Internacional Pinto Martins recebeu 111 voos internacionais, 51 a mais do que em igual período do ano passado, o que representou um crescimento de 85%. Este foi o maior crescimento registrado entre as capitais brasileiras neste período, segundo aponta levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), com dados da Anac.

Além disso, as rotas vindas de Paris (França), Amsterdã (Holanda), Frankfurt (Alemanha) e Lisboa (Portugal) capilarizam a conectividade do Brasil com países do continente Europeu e transformam a capital do Ceará em um importante hub para os turistas internacionais que vêm da região com destino ao Brasil.

Outras importantes conexões, que valem ser ressaltadas, são Orlando (Estados Unidos) e Cidade do Panamá (Panamá), que ligam países da América Central e do Norte ao Brasil.

Novos voos

O Governo do Estado já trabalha com a perspectiva de que a decisão do presidente Michel Temer de liberar a entrada de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas nacionais poderá impactar positivamente na captação de novos voos no Ceará. Segundo o secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho, 42 rotas já estão implementadas e a intenção é elevar esse número para 60 frequências até o fim do próximo ano.

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Fortaleza possui sete voos diários para Lisboa, três semanais para Ilha do Sal (Cabo Verde), um semanal para Bogotá (Bolívia), Caiena (Guiana Francesa), e Buenos Aires (Argentina), dois por semana para a Cidade do Panamá, três semanais para Paris e outros três para Amsterdã, 10 para Miami, nove para Orlando e dois para Frankfurt, totalizando 42 operações por semana para o exterior.