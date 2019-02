Mercado publicitário está otimista para o ano de 2019

Responsável por assegurar boas práticas comerciais entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) segue o otimismo do mercado publicitário para 2019. Segundo a instituição, o ano também será de avanços para a atuação do órgão, em especial pela ampliação da abrangência dos indicadores de investimentos no setor medido pelo conselho. No Ceará, a percepção também é das melhores.

"Sem dúvida, o mercado cearense é um dos mais importantes do País, tem uma liderança publicitária bastante ativa, é apoiador do Cenp de primeira hora, várias das agências do Ceará são associadas, têm certificação de qualidade concedida pelo Conselho e todos os veículos importantes de comunicação do Ceará há 20 anos apoiam a instituição", destaca o presidente do Cenp, Caio Barsotti.

A entidade, que reúne os principais anunciantes, veículos de comunicação e agências de publicidade do País, divulga semestralmente os valores de compra de mídia feitos pelas 78 maiores agências do Brasil, número que deve continuar crescendo neste ano.

Segundo o Cenp, no primeiro semestre do ano passado, os investimentos em publicidade nessas agências chegaram a R$ 7,67 bilhões, montante equivalente a cerca de 60% do investimento total feito em mídia no País, dos quais 61,8% foram na TV aberta e 14,4% na internet. No Nordeste, o volume foi de R$ 340,5 milhões em igual período, o correspondente a 4,4% do mercado.

Regulação

Constituído em 1998 por uma livre convenção entre as entidades representativas dos principais agentes econômicos do mercado publicitário, o Cenp tem como missão fomentar a livre e leal concorrência no mercado, auxiliando na compreensão e incentivando a conformidade às normas de autorregulação, pilares do modelo brasileiro de negócios da publicidade.

A entidade, que reúne os principais anunciantes, veículos de comunicação e agências de publicidade do País, divulga semestralmente os valores de compra de mídia das 78 maiores agências