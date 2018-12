Liberado após dragagem, terminal de passageiros recebe navio

O terminal de passageiros do Porto do Mucuripe foi finalmente liberado para receber navios de grande porte. A confirmação, dada pela Marinha, foi feita após a análise de dados levantados pelo processo de batimetria, que checa as condições dos berços de parada. O Porto, agora, espera a chegada do primeiro cruzeiro no dia 5 de fevereiro do próximo ano.

A liberação para atracação veio na manhã da última sexta-feira (7), com a chegada do Navio-Escola Brasil, vindo à Capital Cearense após quase cinco meses de viagem de instrução de futuros oficiais da Marinha. A informação foi corroborada pela Companhia Docas do Ceará, que já trabalha para receber os primeiros navios de passageiros a partir de fevereiro do próximo ano.

Calendário

O primeiro cruzeiro marcado para atracar no Porto de Fortaleza é o Sirena, no dia 5 de fevereiro de 2019. Mas, o terminal já tem programadas as chegadas de pelo menos mais seis embarcações de grande porte. O calendário divulgado pela Companhia Docas, contudo, até o momento, vai apenas até abril de 2019. A lista inclui os cruzeiros Prinsendam, Veedam, M/V poesia, M/V fantasia, e Pacific Princess.