Jeri deve receber voos internacionais ainda neste ano

Perto de completar três anos de operação, o Aeroporto de Jericoacoara deve enfim receber voos internacionais neste ano, segundo prevê o secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho. De acordo com o gestor, as obras de infraestrutura no terminal necessárias para a internacionalização serão concluídas no próximo mês. "Quando estivermos completamente prontos, vamos buscar os voos", aponta.

Segundo o gerente de Aeroportos do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson Ferreira, as obras atendem a exigências da Polícia Federal, Receita Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) - são salas, computadores, cabines para verificação de passaportes e outros equipamentos necessários para a atuação das instituições no Aeroporto.

"Com a conclusão das obras, vamos solicitar outra visita desses órgãos para ver se eles aprovam as adaptações e, com o ok deles, a gente já encaminha um requerimento para a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para iniciar o processo de internacionalização do Aeroporto", aponta o coronel.

A partir do recebimento do documento, a Anac terá um prazo de 60 dias para realizar sua visita técnica e publicar a portaria de certificação do terminal.

A conclusão desse processo era esperada para o ano passado. Segundo Ferreira, a demora para a certificação do Aeroporto, que já nasceu com a concepção de se tornar internacional, tem relação com o tempo necessário para realizar a licitação para a execução das obras no terminal. "Mas, finalmente, tudo está sendo concluído em termos de infraestrutura agora", aponta.

Negociações

No ano passado, pelo menos três companhias aéreas tinham interesse em implementar operações internacionais no terminal. Sem confirmar o número, Arialdo destaca que os investidores estão aguardando para saber como deve caminhar a economia brasileira nos próximos meses antes de fechar negócios.

Operações regulares em Jericoacoara hoje

O Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa recebe voos regulares de Recife (PE), Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) pela companhia Azul Linhas Aéreas e de Guarulhos (SP) e Congonhas (SP) pela Gol.

Movimentação

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, de janeiro a novembro do ano passado, o Aeroporto de Jeri recebeu 78,3 mil passageiros. Desde o primeiro voo comercial, em junho de 2017, o terminal já movimentou mais de 105 mil pessoas.