Ipece prevê apresentar nova pesquisa regional neste ano

Com o intuito de aprofundar o mapeamento da realidade social e econômica do Estado, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) deverá finalizar, neste ano, a primeira Pesquisa Regional por Amostra de Domicílios do Ceará (Prad-CE). Segundo o novo diretor geral do Ipece, João Mário de França, o estudo embasará pesquisas sobre educação, saúde e geografia, "além de traçar de forma mais precisa o perfil socioeconômico da população cearense".

De acordo com o Ipece, o estudo busca complementar lacunas existentes na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e os Censos Demográficos (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os trabalhos de coleta de dados começaram em fevereiro de 2016, em parceria com o IBGE, e a divulgação dos resultados estava prevista para o segundo semestre de 2017.

A pesquisa fará um levantamento socioeconômico das famílias cearenses, além das características dos domicílios e dos indivíduos, em nível de zona urbana e rural, e de 14 regiões de planejamento cearenses. A ideia é realizar a pesquisa de dois em dois anos e que os dados gerados possibilitem o monitoramento de indicadores sociais definidos no Plano Plurianual (2016-2019).

Mudança na gestão

Nomeado para o cargo neste mês, substituindo Flávio Ataliba, França diz que, em sua gestão, continuará o trabalho de assessorias técnicas para as secretarias de governo em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). "Fortaleceremos institucionalmente o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas (CAPP), que foi criado em 2018 e abriga pesquisadores doutores da Universidade Federal do Ceará e Universidade de Fortaleza, além dos analistas do Ipece".

Big data

Entre os projetos em desenvolvimento, está o Big Data Ceará. A construção de um banco de dados tem como finalidade desenvolver técnicas analíticas e estatísticas. "Todas estas ações pleiteiam a melhoria das ferramentas de gestão pública para a tomada de decisão em prol da qualidade de vida da sociedade", diz França.

O novo diretor geral também destaca a continuidade de projetos como o Índice de desenvolvimento Municipal (IDM), os Indicadores Sociais e Econômicos do Ceará, Índice de Desenvolvimento Social dos Municípios Cearenses, Termômetro do Mercado de Trabalho, o Boletim de Gestão Pública, Boletim Trimestral da Juventude e o Anuário Estatístico do Ceará.