Investimento da Prefeitura em 2018 deve ser até 20% maior

Embora a Prefeitura ainda não tenha fechado o valor geral de investimentos realizado em 2018, a expectativa é que o montante seja cerca de 20% superior ao realizado em 2017. Até meados de dezembro, o "investimento direto para sociedade" havia somado R$ 412,1 milhões, 16,1% a mais do que em 2017 (R$ 355 milhões). Segundo o prefeito Roberto Cláudio, o incremento mesmo com um cenário macroeconômico adverso foi possível graças ao ajuste fiscal realizado pelo Município.

"Fizemos o dever de casa, e esse ajuste fiscal fez com que a gente terminasse o ano melhor do que no ano passado. Foi o que nos fez sobreviver nos últimos anos com as contas em dia, sem atrasar folha de pagamento", disse o prefeito. Ao longo do ano, a administração municipal também contou com parcerias com o Governo do Estado, Governo Federal, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de financiamentos externos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) na execução de projetos.

Investimentos

As áreas que obtiveram os maiores aumentos de investimentos foram a "Cultura" (R$ 6,8 milhões), com alta de 98,6% em relação ao ano passado, "Ciência e Tecnologia" (R$ 827 mil), com alta de 83,5%, e "Saúde" (R$ 42,7 milhões), com alta de 59,2%, conforme dados da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (Sefin). Já os maiores investimentos foram destinados às áreas de "Urbanismo" (R$ 253,5 milhões), "Educação" (59,5 milhões), "Saúde", "Segurança Pública" (R$ 24,5 milhões) e "Habitação" (R$ 22,6 milhões).

Em 2018, a capacidade de investimento da Prefeitura cresceu 8,3% em relação ao valor de 2017, passando de R$ 394,1 milhões para R$ 427,2. Do orçamento previsto para 2018 (R$ 7,548 bilhões), foram empenhados, até o momento, 91%, que equivale a R$ 6,870 bilhões.

Áreas prioritárias

Para 2019, as áreas prioritárias para receber investimentos serão a da "Saúde", "Educação" e "Infraestrutura /Mobilidade", conforme previsto no orçamento. Se neste ano obras como da requalificação da Avenida Aguanambi estiveram entre os maiores investimentos em infraestrutura, no próximo ano os destaques ficarão com o Instituto Doutor José Frota (IJF) 2, Hospital da Criança, escolas em tempo integral, além de obras de infraestrutura, mobilidade, e voltadas para o meio ambiente.

Apenas em drenagem e pavimentação, a Prefeitura deverá investir cerca de R$ 600 milhões a partir de maio, em obras que deverão seguir até 2020. Dentre os projetos prioritários a serem financiados pela CAF estão, por exemplo, a implantação do Polo da Varjota e o conjunto de intervenções previstas para a Avenida Beira-Mar. Ao todo, o investimento envolve diversos projetos, no valor global de US$ 83 milhões, o equivalente a R$ 321 milhões. Segundo o prefeito, os investimentos no segundo mandato, que segue até 2020, irão superar os valores aplicados no primeiro (2013-2016).

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019 prevê o valor de R$ 8,063 bilhões para os gastos do Município, o que representa um crescimento de 6,8% em comparação ao planejamento feito para este ano. No entanto, segundo Philipe Nottingham, titular da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), o aumento da arrecadação será fruto do crescimento vegetativo e em ações para melhorar a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), sem aumento de impostos.

As prioridades são saúde (29,9%), educação (20,4%) e mobilidade (10,5%). Essas porcentagens representam aproximadamente R$ 2,411 bilhões, R$ 1,645 bilhão e R$ 847 mil, respectivamente.

PPPs

Outra fonte de recursos para o Município nos próximos anos serão as eventuais concessões de ativos à iniciativa privada, que têm o potencial de proporcionar um investimento total de R$ 970 milhões na Capital, segundo balanço do programa Fortaleza Competitiva. O montante considera as Parcerias Público-Privadas (PPPs) desde o seu lançamento.

As Operações Urbanas Consorciadas na Cidade devem ser responsáveis pela injeção de R$ 17,2 milhões no mercado imobiliário local, de acordo com as estimativas da Prefeitura. Ao todo, 15 áreas da capital cearense receberão as operações, das quais seis já estão sendo trabalhadas com minutas de lei já finalizadas.