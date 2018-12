Hub Gol e Air France-KLM transportam 1,15 milhão de passageiros

Após sete meses de hub da Gol em parceria com a Air France-KLM, as companhias lideram a participação de mercado em Fortaleza, com 46% do tráfego total de voos na Capital. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de maio (data de implementação do centro de conexões) a outubro foram transportados cerca de 1,15 milhão de passageiros. Em igual período de 2017, apenas a Gol movimentou 857 mil pessoas.

A participação no número de passageiros subiu de 30% para 35% do total transportado no Aeroporto Pinto Martins. O crescimento da Gol em Fortaleza é resultado da expansão da malha da companhia que ampliou a oferta de assentos em 35%, totalizando 44 voos diários (pousos e decolagens) para 15 destinos.

Ampliação

Entre os destinos domésticos lançados estão Fortaleza-São Luís, em maio; e Fortaleza-Teresina, em agosto. Além disso, a companhia aumentou a oferta de voos para as capitais Belém, Manaus, Natal, Recife, Salvador e Brasília. O Grupo Air France-KLM iniciou as operações em maio com quatro frequências semanais, e a partir de abril de 2019 terá voos diários para Paris e Amsterdã. Um aumento de 75% da oferta na Capital cearense, com valor das tarifas em média 35% inferior quando comparado com os voos de/para São Paulo e Rio de Janeiro.

"Como incremento das viagens internacionais, a Gol também inaugurou, no início deste mês, voos diretos para os EUA (Miami e Orlando), em complemento às conexões para a Europa, por meio da parceria com Air France-KLM. Cerca de 40% dos clientes que passam pelo aeroporto de Fortaleza realizam uma conexão, reforçando assim a importância do local para a movimentação de brasileiros e turistas em geral", informou a Gol.

Base operacional

Para atender à crescente demanda de voos, a Gol instalou em Fortaleza, em setembro deste ano, uma base de tripulantes da companhia. "A função dela é gerar mais flexibilidade às operações da Gol no hub Nordeste. Com esta base, a companhia passa a ter tripulações residentes no Ceará oferecendo mais comodidade a todos eles que passam a iniciar e terminar suas programações de voos sempre em Fortaleza", informou a empresa. Fortaleza sedia a quinta base de tripulantes da companhia, cuja estrutura já existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.

"O Estado ocupa uma posição estratégica para as operações da Gol, seja por sediar o hub em conjunto com as parcerias Air France e KLM, ou nas novas rotas para Miami e Orlando, em conexão com destinos do Brasil e América do Sul".

Neste momento, a nova base é composta por 12 tripulações (sendo: 12 comandantes, 12 copilotos, 12 chefes de Cabine e 35 comissários Auxiliares), totalizando 71 tripulantes. Até janeiro a companhia chegará a 37 tripulações com um total de 583 colaboradores ao todo, sendo 82 contratações e os demais movimentações internas e promoção.