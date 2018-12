Fecomércio investirá cerca de R$ 100 milhões em novas unidades

O Sistema Fecomércio deverá investir cerca de R$ 100 milhões em quatro novas unidades no Ceará em 2019. A informação foi confirmada por Maurício Filizola, presidente do grupo, durante o evento de celebração dos 70 anos da instituição. O evento, realizado ontem no Espaço Coco Bambu por Toca, também marcou o lançamento de um livro sobre a história do desenvolvimento da Fecomércio, contando o envolvimento de alguns membros ilustres.

"Temos os planos de unidades de lazer para serem licitadas, uma unidade que ficará em São Benedito e uma que ficará na Praia do Futuro, além de um centro de eventos. E todos esses pontos já estão com o terreno comprado, resta apenas um tempo de execução do projeto que leva de um ano e meio a dois anos. Deveremos investir próximo de R$ 100 milhões com as novas unidades", afirmou Filizola.

Além dos aportes, Filizola também comentou que a nova unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) funcionará em parceria com entidades internacionais, como grupos do setor de tecnologia, para o funcionamento dos serviços.

"A unidade do Senac na Desembargador Moreira será uma referência e terá uma atuação bem diferenciada para o mercado, buscando atender demandas que hoje o próprio setor ainda não tem atendidas, com parcerias internacionais com grandes grupos de tecnologia, e buscando preencher o espaço e darmos a nossa contribuição ao empresário", disse.

Homenagem

Durante o evento também foram homenageados 37 empresários e empresárias pelo desempenho durante o ano de 2018 no comércio de bens, serviços ou turismo. "Somos frutos do associativismo, dos empresários reunidos com a missão de servir para além de suas atribuições, destinando sua contribuição para construir uma sociedade mais justa, mais digna e com um propósito: transformar vidas", afirmou Filizola.

Entre os agraciados estava o empresário César Roma, da Roma Distribuidora. Ele comentou sobre a importância de ter o esforço reconhecido depois de uma carreira de 36 anos dedicados aos negócios.

"Fiquei surpreso com a premiação. E a repercussão, você não acredita que vai ser tão bacana como foi", comentou. Natural do Rio de Janeiro, César também falou do desenvolvimento da relação com os clientes durante o ano. "Tem muita oportunidade aqui e muitos clientes acabaram virando amigos", brincou.