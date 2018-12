Estado apresenta projetos e busca financiamento de US$ 1 bilhão do banco do Brics

Enquanto espera a mudança para o novo mandato de Camilo Santana, órgãos do Governo do Estado estão buscando financiamento para futuros projetos. Na última segunda-feira (10), o secretário da Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, apresentou seis planos para representantes do New Development Bank (NDB), também conhecido como Banco de Desenvolvimento do Brics.

Somados, os projetos necessitariam de cerca de R$ 3,9 bilhões para melhorias nos setores de logística, turismo e mobilidade urbana no Estado. Na lista de ideias apresentadas pela Seinfra estavam a duplicação total da CE-085, para impulsionar o turismo do Litoral Oeste do Ceará; a implantação do Arco Metropolitano, projeto de rodovia para ligar a BR-116 ao Porto do Pecém; o novo Aeroporto de Sobral; a fase 2 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza; um bondinho turístico para ligar o Porto do Mucuripe ao Centro da Capital; além de uma linha em monotrilho, conectando Parangaba ao aeroporto de Fortaleza.

"Outras secretarias também apresentaram projetos ao banco, mas ainda dependemos da definição de prioridades do governador Camilo Santana e dos planos para 2019", ponderou Lúcio Gomes,