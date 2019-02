Especialistas apontam cautela para compra e venda de ações da Vale

Cautela e autoconhecimento são os principais pontos para se definir as estratégias relacionadas à compra e venda de ações da Vale a partir de agora, segundo o administrador e sócio da Conceito Investimentos, Elísio Medeiros. Segundo ele, a partir de agora, é importante reconhecer qual é o perfil do investidor, pois ainda é muito cedo para determinar qual será o comportamento do mercado com relação ao desempenho da mineradora brasileira.

"As ações tiveram uma queda muito grande, mas ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer com as ações da Vale a longo prazo. Quem comprar agora vai colocar na carteira e deixar guardado a longo prazo. Existem grandes gestores de fundos que tem 14% da carteira em ações da Vale, então com a saída deles essa queda é natural", ponderou.

O administrador ainda comentou que há uma certa dificuldade em medir o impacto de uma questão ambiental no resultado financeiro das empresas, apesar do assunto ser levado bastante a sério por investidores dentro e fora do País. "É um momento de muita incerteza, porque o problema não é tão financeiro. Claro que a parada da empresa influencia, mas o impacto não é grande no balanço dela, assim como as multas também não terão. Mas existe, sim, uma preocupação muito grande dos investidores sobre essas questões ambientais. A Vale anunciou que estava mais preocupada, mas vimos que não mudou muita coisa. A Vale precisa de investidores no mundo inteiro, mas o investidores estrangeiros têm medo muito grande desses desastres ambientais e, assim, a imagem fica manchada", disse.

Apesar da incerteza, Medeiros acredita que a mineradora brasileira deverá se recuperar a longo prazo, o que daria um certo suporte para investidores que desejem permanecer com os papéis da Vale. Contudo é preciso estar sempre observando a demanda mundial do setor, além da questão cambial, que são os principais aspectos de impacto no valor das ações da empresa.

"O papel da Vale tem uma relação muito grande com minério de ferro. Em 2008, na crise econômica, as ações caíram bastante pela redução de demanda. Estávamos recuperando o patamar de 2008, antes da queda, mas outros fatores acabaram impedindo essa movimentação. Além disso, ainda tivemos esses desastres, como o de Mariana e o de Brumadinho", explicou.

Para Filipe Albuquerque, sócio da V8 Capital, o momento é considerado uma boa oportunidade de compra de ações da Vale. "A gente gosta da empresa, gosta dos fundamentos, apesar do desastre, das perdas humanas e das perdas ambientais, a empresa continua sólida. A gente acha que é uma boa opção de compra. No curto prazo poderá ter muita volatilidade. Para o investidor que está entrando agora é bom ter cuidado com isso, mas no prazo de seis meses a um ano a gente pode ter uma posição ganhadora", opinou.

Não é hora de vender

Segundo o economista e consultor internacional Alcântara Macêdo, não é hora, ainda, de se desfazer dos papéis da Vale. Segundo ele, é extremamente necessário que a mineradora brasileira seja punida e arque com as consequências, resolvendo todas as pendências, financeiras e ambientais, relacionados ao desastre de Brumadinho. Contudo, o histórico da companhia deverá dar solidez aos investidores para manter-se a perspectiva de recuperação após mais uma crise.

"Quando o mercado abriu, as ações já caíram 18%. Eles até tiveram bloqueados R$ 11 bilhões para fazer frente a esse acidente. As ações devem cair um pouco mais, mas a gente torce para que ela consiga pagar e seja penalizada pelo que fez, para não passar impune esse defeito de gestão. Mas não queremos que essa empresa, que emprega milhares de pessoas no mundo, se acabe", afirmou Macêdo.

De acordo com o economista, no entanto, a mineradora brasileira tem demonstrado, ao longo dos anos, vários sinais de solidez e força financeira, indicando que a empresa deverá se recuperar no futuro. Macêdo ainda explica que se o preço de mercado das ações da Vale caírem e ficarem abaixo do valor patrimonial, comprar os papéis da companhia pode acabar sendo uma ótima oportunidade de investimento.

"De jeito nenhum essa é a hora de vender ações da Vale. Ela é uma empresa com consistência e vários elementos que indicam que ela irá se recuperar. Você tem empresas perenes, como os bancos que são menos oscilantes. Mas empresas que dependem de commodities, como a Vale, vão oscilar bastante, porque o valor depende muito da demanda do mercado. No entanto, mesmo não sendo perene, a Vale é uma ótima empresa para se investir", destacou Macêdo.

O consultor internacional ainda explicou que essa desvalorização financeira é natural nesse momento de crise da mineradora, mas que ainda será necessário aguardar alguns dias para se determinar a leitura do mercado. Investidores devem esperar um pouco mais para avaliar a tendência de flutuação dos papéis e aguardar a criação de um possível oportunidade de investimento. "O mercado de ações precifica normalmente o que pode acontecer no futuro e com essa perda de alguns milhões de dólares e a configuração que a Vale vem demonstrando no mercado internacional, a gente tem essa queda nas ações, mas ainda é preciso aguardar o mercado um pouco mais".

Investidor ativo

Para Ênio Arêa Leão, sócio da Conceito Investimentos, só quem deve participar desse mercado no atual momento são os investidores mais ativos e que entendem mais das operações porque ainda há incertezas. "O primeiro ponto é que isso já tinha acontecido e que aconteceu de novo. Então é preciso saber qual o nível de cuidado que essa empresa está tendo. O segundo é como é que os investidores estão enxergando isso. A Vale é uma empresa muito grande e parte dos investidores dela são institucionais, são fundos de pensão, são investidores muito preocupados com a sustentabilidade", pontuou.

"Especular neste momento não é fácil, não é uma regra muito simples. A ação pode estar barata, mas tem uma incerteza envolvida. Então eu acho que quem não participa deste mercado, quem está pensando em comprar algo para ser uma poupança de futuro, mesmo parecendo barato, eu esperaria um pouco mais para entender realmente o que houve. Tem muito mais a ver com a questão de como os investidores vão entender o problema", observou.

Cautela e autoconhecimento serão os principais pontos para se definir as estratégias relacionadas à compra e venda de ações da ale a partir de agora. É importante reconhecer qual é o perfil do investidor