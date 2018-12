Empresa de telecom do CE investe R$ 26 mi em expansão nacional

Impulsionada pelo hub de telecomunicações instalado no Estado com a chegada dos cabos submarinos, a Mob Telecom está preparada para alçar voos mais altos e expandir operações para o Sudeste e Centro-Oeste do País. Investindo cerca de R$ 26 milhões em 2018, a empresa especializada em conexão de banda larga planeja atingir a marca de 2 milhões de clientes indiretos, fora do Nordeste, até o fim de 2019.

Isso porque o planejamento da Mob está na aposta do serviço baseado na venda por atacado tanto no Sudeste quanto no Centro-Oeste. Focada em otimizar a estratégia de expansão, a empresa cearense deverá buscar contratos com operadoras no Distrito Federal, São Paulo e em Goiás, levando internet a outros provedores.

A projeção é atender os 300 maiores provedores em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília, além de Sorocaba, São Roque e Campinas, no interior de São Paulo, e Santos, no litoral paulista. A Mob também quer levar internet de forma indireta, através de outros provedores, para as cidades de João Pessoa, Belém e Natal, nas regiões Norte e Nordeste.

De acordo com Sayde Bayde, vice-presidente comercial da Mob, esse crescimento foi baseado e possibilitado pelo desenvolvimento do hub de telecomunicações instalado no Ceará, com a chegada dos novos cabos de conexão por fibra ótica. Segundo ele, o crescimento desse mercado no Ceará tem gerado melhores condições de latência para acesso a informações na rede, já que os maiores players acabam direcionando o fluxo de dados para Fortaleza.

Entre essas grandes empresas, afirma Bayde, está, por exemplo, o Facebook. Mas existem outros grandes sites, portais e redes sociais digitalmente 'instalados' no Ceará, e isso eleva a qualidade e velocidade da navegação da internet desenvolvida aqui, como é a da Mob Telecom.

Qualidade superior

"Como as pessoas gostam de dizer, aqui, nós temos a melhor lagosta do Brasil, mas nós também temos a melhor internet. E isso tem possibilitado a Mob chegar a outros estados com uma qualidade superior a dos provedores de lá", explicou Bayde. Atualmente com dois escritórios montados fora do Ceará - um em São Paulo e outro em Brasília -, a Mob Telecom tem, atualmente, 150 mil clientes indiretos nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, e é uma das sócias do consórcio do Cinturão Digital.

Estratégia

Contudo, mesmo com plano de expansão apresentando resultados favoráveis fora do Nordeste, Sayde diz que a empresa já definiu a estratégia de evolução regional. Segundo o vice-presidente comercial, o foco na venda no varejo, chegando até o usuário final, deverá se restringir ao Nordeste.

Além disso, tendo registrado um faturamento de R$ 88 milhões em 2017, a empresa prevê um crescimento de cerca de 35% para este ano. "Hoje, a Mob é considerada uma das 100 melhores conexões do mundo e queremos fortalecer isso com nossos escritórios", disse Sayde Bayde.

Para ampliar serviços no Sudeste e no Centro-Oeste, Mob Telecom investe cerca de 30% do faturamento de 2017 para explorar vendas no atacado. No Nordeste, foco deve ser os clientes diretos.