Egídio Serpa: uma reforma e dois pontos de vista

Que tipo de prioridade dará à região Nordeste o futuro Governo Bolsonaro? A pergunta é pertinente: aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, a proposta de ampliação até 2023 do sistema de incentivos fiscais para esta região segue para a sanção presidencial. Antes de sancioná-lo, Temer deverá consultar Bolsonaro, cuja equipe econômica, liderada por Paulo Guedes, já sugere a sanção parcial. O texto da proposta estende os incentivos para o Centro-Oeste. É uma das chamadas pautas-bomba que o Congresso Nacional, no apagar das luzes desta legislatura, está a aprovar, agravando a situação das deficitárias contas públicas.

Reforma

Do ponto de vista da "velha política", a reforma do secretariado do governador Camilo Santana está perfeita - atende ao apetite dos 20 partidos que lhe dão apoio parlamentar. Vista pelo ângulo da nova política, "é frustrante, pois bastariam 14 pastas, ou menos, para tornar eficiente a gestão estadual", como diz um acadêmico dedicado à ciência política. Ele repetiu um antigo e conhecido mantra: é preciso mudar para que tudo permaneça como está.

Adece

Na Adece - vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) - há uma Diretoria do Agronegócio. Que destino ela terá diante da reforma do secretariado, tendo em vista que a SDE terá uma subsecretaria do Agronegócio Empresarial? O diretor, Sílvio Carlos Ribeiro, é um técnico de alto nível, com especialização no exterior.

Lingerie

Juntaram-se as marcas cearenses de lingerie Nayane Rodrigues e Econfort, que agora formam o Grupo GNR. Objetivo: centralizar processos de produção e venda, ampliando o desempenho e reduzindo os custos das duas empresas.

Comida e remédio

Será aberta no próximo dia 20 nova loja da rede Mercadinhos S. Luiz, na Av. Brasil Soárez. E na Rua J. Nabuco serão inauguradas uma farmácia Drogasil e outra Pague Menos.

Todas as apostas que se fazem nos corredores da política indicam que Élcio Batista, chefe do Gabinete do governador Camilo Santana, será o chefe da Casa Civil, hoje ocupada por Nelson Martins, cujo futuro ainda não é conhecido. A Chefia do Gabinete será extinta. Élcio é o "homem forte" do Governo - dizem todas as fontes.

Um vereador ficou famoso em Fortaleza porque se apropriava de metade dos vencimentos dos servidores do seu gabinete. No Rio de Janeiro, deputados de vários partidos faziam a mesma coisa até recentemente. Aí o Coaf entrou em cena e o que era corriqueiro virou um grande escândalo que pode envolver gente graúda.