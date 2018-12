Egídio Serpa: uma facada no "Sistema S"

Tem que meter a faca no Sistema S. Ao repetir a promessa para empresários da Federação das Indústrias do RJ (Firjan) - que há 20 anos é, digamos assim, uma capitania presidida por Eugênio Gouveia Vieira - o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, comprou briga com a indústria, a agricultura, o comércio e o setor de transporte. Esse sistema consumiu, em 2017, cerca de R$ 17 bilhões. Guedes quer cortar 30% dessa verba, se o interlocutor for inteligente, ou 50% se a interlocução não tiver essa virtude, explicou ele. O auditório riu, mas depois aplaudiu. Há coisas boas no sistema S, mas uma auditoria competente apurará falhas e desvios graves. O lobby do Sistema S é grande e forte. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tentou, mas foi esmagado pelo lobby.

Sonho de Cid

Em almoço com grupo de empresários cearenses da agroindústria, o senador eleito Cid Gomes revelou seu sonho: ver florescer no Ceará uma classe média rural. Para isso, disse, o Estado já tem projetos exitosos na pecuária, carcinicultura, floricultura e fruticultura, setores que são intensivos empregadores de mão de obra. Cid declarou-se vocacionado para o agronegócio e anunciou outro sonho: instalar, na Serra da Meruoca, uma vacaria com 15 vacas de alta linhagem para produzir queijo camembert.

Centro Fashion

Um fenômeno de público e de vendas - eis a síntese do Centro Fashion, o gigantesco shopping popular que, na Avenida Philomeno Gomes, no Jacarecanga, opera com superlotação. São quase oito mil boxes que vendem roupas para homens, mulheres e crianças a preços inacreditavelmente baixos. O Centro Fashion funciona até altas horas da noite e em seu entorno tudo fica congestionado, principalmente o trânsito de veículos. Para ele, acorrem as chamadas sacoleiras e, aqui pra nós, muitas "socialites" de Fortaleza.

Otimista

De Honório Pinheiro, sócio e diretor da rede Pinheiro Supermercados: "Há bons sinais de que, finalmente, a empresa e o empresário serão tratados como aliados", diz ele, que torce para que se cumpra a promessa de "mais Brasil, menos Brasília", feita pelo presidente eleito.

Ceará 2050

Amanhã, às 8 horas, no salão nobre da Reitoria da UFC serão apresentadas à imprensa as diretrizes do Ceará 2050, o Plano Estratégico que, a partir de 2019, balizará as políticas públicas do Governo do Estado.

Qualificação

Em boa parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça, a M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, qualificou para o mercado de trabalho 19 jovens moradores de comunidades do entorno de suas unidades. Eles foram selecionados para futura chance de emprego na fábrica GME e no Moinho Dias Branco.