Egídio Serpa: Tudo pela previdência

Aprovada pelo Legislativo, a proposta de criação da Cearapar - que fará a gestão dos ativos do Estado do Ceará - será sancionada pelo governador Camilo Santana e virará lei antes do Natal. O objetivo da Cearapar será tornar eficiente a gestão desses ativos com vistas exclusivas à sustentabilidade do seu modelo previdenciário, que fechará este ano com um déficit de R$ 1,7 bilhão. O economista Célio Fernando, que coordenou todo o trabalho de formatação da Cearapar, após uma exaustiva investigação sobre os ativos imobiliários e mobiliários desafetados, está certo de que, agora, esse patrimônio poderá gerar riquezas para a Previdência estadual. A Cearapar será registrada na CVM e terá mecanismos para prevenir, detectar e aplicar sanções em casos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. "O Ceará dá, assim, mais um exemplo de correta gestão pública, adotando medidas que reduzirão o déficit previdenciário, antecipando-se à Reforma da Previdência que fará o Governo da União", comenta Célio Fernando.

Secretariado

Fundir a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) com a Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura é uma má ideia, afirmam empresários do setor agropecuário do Ceará. Eles se preocupam - e põe preocupação nisso - com as informações de que, na nova estrutura da máquina administrativa estadual, as duas pastas serão uma só. "Não vai dar certo, e o Ceará sairá perdendo", adverte um grande agropecuarista.

Eólica

Informa a Associação Brasileira das Empresas de Energia Eólica: operam hoje no Brasil 568 usinas de geração eólica (pela força dos ventos) que produzem 14,34 GW. Isto significa a redução de 23 milhões de toneladas/ano de CO2. Estão em construção outras usinas eólicas que gerarão mais 4,45 GW.

Carnaval

Ivanildo Nunes e Lindebergue Fernandes, dois estilistas cearenses, desenharam parte das roupas que a União da Ilha usará no seu desfile no Carnaval de 2019 na Marquês de Sapucaí. A Escola mostrará o enredo "A Peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu". A indústria cearense, por meio do Sindconfecções, dá apoio.

Medalha

Hoje, às 18 horas, no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana entrega a Medalha Ivens Dias Branco ao presidente da Fiec, Beto Studart. Ambos construíram a sólida parceria do Governo do Estado com o setor produtivo do Ceará. A Medalha Ivens Dias Branco foi criada para premiar personalidades que ajudam o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Previsão

Flávio Sabóya, presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), informa: é boa a previsão do agronegócio para 2019 no País. "Teremos uma safra maior de grãos, com clima mais favorável, um crescimento de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio e uma alta de 4,3% no Valor Bruto da Produção (VBP)". A conferir.