Egídio Serpa: shopping no Eusébio

Um shopping center com 35 mil m² de Área Bruta Locável e mais de 120 lojas será construído na esquina Leste do cruzamento da duplicada CE-040 (que liga Fortaleza a Aracati) com o IV Anel Viário, na geografia de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O empreendimento será tocado pela parceria, celebrada ontem, da FCG Par, do empresário Fernando Cirino Gurgel, com os grupos Simpex e Normatel. O shopping estará ao lado do bairro planejado Portal do Eusébio, outro projeto da FCG Par, cuja primeira fase, em plena execução, já conta com uma unidade do Colégio Farias Brito.

Drenagem

Eduardo Martins, presidente da Funceme, considera que a rede de drenagem de Fortaleza é uma nova e importante fonte hídrica para a qual todos devem lançar um olhar. A água da chuva que cai sobre Fortaleza, hoje drenada para o mar - "e é muita água", diz Martins - deve ser aproveitada para o consumo humano. A Prefeitura, aliás, já incluiu o tema na pauta do Fortaleza 2040. Martins tenta organizar missão à Austrália, envolvendo Governo do Estado e PMF, para ver a experiência de lá. O presidente da Funceme tenta organizar uma missão da PMF e do Governo do Ceará à Austrália, que tem expertise no aproveitamento da rede de drenagem.

Semace

Empresários reclamaram, por meio desta coluna, que a Semace não estaria emitindo licença ambiental. Um deles disse que espera há oito meses. A Semace esclarece: "Emite normalmente, via internet, os 12 tipos de licença ambiental, numa média de 338 por mês. Para 52% dos pedidos de licença, o tempo de tramitação ultrapassa os 120 dias, quase exclusivamente por conta da apresentação de documentos e estudos incompletos ou em desacordo com a legislação. Nestes casos, a Semace solicita online a reparação da pendência por parte do interessado, de forma a acelerar o processo. Mas a agilidade no atendimento da pendência depende do interessado e varia caso a caso". É a versão da Semace, que gera controvérsias no empresariado.

Um sonho

Ontem, na hora do almoço, industriais cearenses comentavam sobre temas da política. Um deles disse que o senador eleito Cid Gomes tem um sonho: o de presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É a mais poderosa das comissões daquela Casa do Congresso. Seu presidente pode criar sérios problemas para o Governo da União. Cid é da oposição à gestão Bolsonaro.

Saúde

Festa no Hapvida. Além de celebrar seus 40 anos, em breve a empresa inaugurará mais uma unidade de pronto atendimento em Fortaleza. Localizado no bairro do Cambeba, o Pronto Atendimento (PA) Mário Barreto será o primeiro do Hapvida na região Sul da Capital.

Pela água

Francisco Teixeira, secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, disse ontem à coluna que sua Pasta está há alguns meses 100% dedicada à exploração de toda a água que existe na geografia do Estado - na superfície ou no subsolo - para o consumo doméstico, industrial, agrícola e animal. Mais: em parceria com a Cagece, acelera projetos de reúso das águas, incluindo as provenientes das Estações de Tratamento de Esgoto, na Capital e no interior.