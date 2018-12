Egídio Serpa: São Francisco pronto é "fake"

Está no ar, nas redes de televisão, bancada pelo Ministério da Integração Nacional, uma propaganda enganosa. Ela assegura que "estão prontas" as obras do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. É falso. Na geografia do Estado do Ceará, as obras de implantação do seu Canal Norte ainda prosseguem. E mais: até que as águas do Rio São Francisco cheguem ao seu destino final - o açude Castanhão - serão necessários, no mínimo, mais três meses. Ou quatro. Esse tipo de fazer política, na base do "me engana, que eu gosto", foi fragorosamente derrotado nas eleições de outubro passado. Além das obras físicas por fazer, esse projeto - o maior empreendimento da área de recursos hídricos já executado no País - precisa, ainda, para a sua plena conclusão, de uma definição quanto à sua gestão e ao preço da água para o consumo humano, animal, industrial e agrícola. Como se vê, faltam importantes providências, além de serviços de engenharia. Está programada para este mês, em Salgueiro, onde as águas do S. Francisco efetivamente chegaram, uma festa para marcar a inauguração do Projeto São Francisco. Coisas da Velha Política.

Secretariado

Nos corredores da Fiec, comentava-se ontem que o número de secretarias do Governo do Ceará não será reduzido. A explicação é óbvia: o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu reduzir para 15 o número de seus ministérios. Não deu. Serão 22. Se não deu lá, não dará aqui.

Turbulência

Integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o cearense Chico Lopes, do PCdoB, está em guerra contra a cobrança de uma taxa pela marcação prévia de assentos nos aviões. "É mais uma decolagem contra o consumidor", diz ele, acrescentando: "O pior é que a Anac, que deveria defender os usuários do transporte aéreo, dá o maior apoio à cobrança".

Fruticultura

Saiu o "Cenário Hortifruti Brasil". Bancado pela Abrafrutas em parceria com a CNA e o programa Hortifruti Saber & Saúde, o documento revela: o Ceará é o segundo maior produtor brasileiro de melão (o RN é o primeiro) e o terceiro de mamão (a BA é o primeiro, o ES é o segundo). No que se relaciona ao melão, o Ceará perdeu a liderança porque faltou - e ainda falta - água.

Amigos em ação

Coordenada pela Alessandro Belchior Imóveis, a 15ª edição da campanha Amigos em Ação 2018 promoverá sábado, a partir das 12 horas, no Hotel Gran Marquise, leilão de 88 obras de artistas cearenses, cuja renda será destinada à compra de alimentos que, como anualmente acontece, serão distribuídos a entidades assistenciais no Natal. Neste ano, 1.600 empresários estão na campanha.