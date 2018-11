Egídio Serpa: R$ 324 mi na conta do pecém

Na próxima semana, a conta bancária da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) receberá um aporte de 75 milhões de euros (R$ 324 milhões no câmbio de ontem). O depósito será feito pela Autoridade do Porto de Roterdã, que, assim, oficializará sua participação no capital e na gestão da CIPP S/A, cuja maioria continuará sendo do Governo do Estado do Ceará. Élcio Batista, chefe do Gabinete do governador Camilo Santana, que transmitiu a informação a esta coluna, considera que a expertise holandesa na administração da CIPP dará ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém um "up grade" que, em poucos anos, o transformará num dos maiores polos de desenvolvimento econômico do País. R$ 90 milhões dos R$ 324 milhões que Roterdã aportará na CIPP S/A serão imediatamente utilizados nas obras de conclusão de mais uma expansão do Porto do Pecém, incluindo a segunda ponte de acesso - em execução pelo consórcio Marquise-Ivaí - e o berço de número nove do Terminal de Múltiplo Uso (Tmut). Os holandeses de Roterdã têm planos para transformar o porto do Pecém num hub de distribuição de cargas, tirando proveito da proximidade do Canal do Panamá e de sua equidistância da Costa Leste dos EUA e dos principais portos da Europa.

ENERGIA NA LINHA

No dia 20 de dezembro, a Aneel promoverá na B3 (antiga Bovespa) leilão de linhas de transmissão de energia elétrica. A intenção da Aneel é contratar 7,1 mil Km de novas linhas, nas quais as empresas vencedoras do leilão investirão R$ 13,7 bilhões, criando 28 mil novos empregos diretos. Há uma grande confiança dos investidores no setor de energia elétrica, graças ao ambiente regulatório claro e estável que hoje se registra.

Copa do mundo

Festa no Senai-Ceará, cujos professores celebram o vice-campeonato mundial da equipe treinada e qualificada por eles na sua unidade da Barra do Ceará. Concorrendo com seleções de vários países, o time de mecânicos das revendas Pegeaut e Cintroen de várias regiões do Brasil - todo ele capacitado aqui pelo Senai-Ceará sob a liderança do professor Jucélio Ferreira Matos - recebeu troféu diploma, troféu e medalhas na semana passada em Paris conferidos por um conselho de especialistas da francesa PSA, controladora das duas empresas automobilísticas. A equipe premiada foi composta pelos mecânicos Émerson Sett, de Jaraguá do Sul (SC), Júlio Marajó, de Maringá (PR), e Leonardo Vargas, de Florianópolis (SC). Paulo André Holanda, superintendente do Senai, está feliz: "Eis a razão por que a PSA nos escolheu para formar, treinar e qualificar seus mecânicos".

Black friday

Coordenador do MBA em Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, o economista Ricardo Teixeira adverte aos que querem mergulhar de cabeça na "black friday" - depois de amanhã: "Cuidado para não comprometer o seu orçamento". Vale lembrar: boas ou más, as consequências só chegam depois.

Lideranças

Viajará na próxima semana para Londres o governador Camilo Santana. A convite, participará, em Oxford, de um seminário que reunirá altas lideranças públicas e privadas.

Ceará-2050

Qual é o plano do Governo do Estado para o segundo mandato do governador Camilo Santana? Responde um dos seus secretários: o plano estratégico para os próximos 30 anos será o "Ceará 2050", em fase final de elaboração com promessa de ficar pronto em janeiro.

Alta estação

Tâmara Azevedo, gerente eventos do Hotel Gran Marquise, revela: seus vários espaços para reuniões, seminários e festas de casamento e de confraternização estão sendo reservados em alta velocidade para o mês de dezembro. E seu gerente-geral, Philippe Godefroit, celebra: "Teremos uma muito boa alta estação turística".

Uma pergunta

Há chance de o El Niño reaparecer, diz a Funceme. Que tal acelerar o projeto de dessalinização da água do mar?