Egídio Serpa: Preço do asfalto subiu 90%

De julho de 2017 até este dezembro, o preço do asfalto produzido e fornecido pela Petrobras aumentou 90%. O Dnit autorizou a inclusão dessa majoração nos contratos com as construtoras que lhe prestam serviço. Quase todos os governos estaduais fizeram o mesmo. A Prefeitura de Fortaleza está nessa lista. O Governo do Ceará, porém, ainda não o permitiu. Resultado: as construtoras cearenses estão asfixiadas, "mas algumas estão mesmo é em situação pré-falimentar", como disse um empresário cuja empresa respira por aparelhos. Os projetos rodoviários em execução poderão ser paralisados, "pois as empreiteiras, sem um aditivo nos seus contratos com o Estado, não terão como encarar o preço alto dos produtos asfálticos, que são 40% do custo da obra".

Inovador

Ao saudar o empresário Igor Queiroz Barroso, diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz, que recebeu, quarta-feira, 12, a Comenda Sebastião de Arruda Gomes conferida pelo Simec, o presidente da Fiec, Beto Studart, citou-o como inovador e criativo. Igor disse que não é fácil ser empresário no Brasil. Foi aplaudido.

Cresce o turismo

Dos 50 principais destinos da CVC - a maior operadora de turismo do Brasil - Fortaleza é o primeiro. Mais: dos 50 maiores destinos da CVC, seis estão no Ceará: Juazeiro do Norte (26º), Jericoacoara (28º), Cumbuco (32º) Beberibe (36º) e Porto das Dunas (39º). 2018 foi excelente para o turismo do Ceará.

Hub Aéreo

Informa o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho: a Base de Operações da Gol Linhas Aéreas em Fortaleza terá, até março, 595 tripulantes hospedados em hotéis da cidade. São pessoas de renda média alta, o que significa mais consumo no comércio local.

Vem o novo

Hoje, às 19 horas, no Hotel Praia Centro, o deputado federal mais votado pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, Marcel van Hatten, de 32 anos, falará para empresários, professores e estudantes. Ele está em missão de difundir a "nova política" representado pelo seu partido, que elegeu o governador de Minas Gerais, que seleciona os seus secretários pela meritocracia.