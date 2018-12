Egídio Serpa: para onde irão César Ribeiro e Maia Júnior?

Neste fim de semana, o empresariado da indústria e da agropecuária estará atento aos movimentos do governador Camilo Santana que, com seus mais próximos assessores e ouvindo os aliados mais poderosos, tentará escolher os que ocuparão cada uma das 21 caixinhas do seu secretariado. Esta coluna pode informar que há nomes para algumas dessas caixinhas. Por exemplo: Lúcio Gomes deverá ser mantido na Seinfra; Élcio Batista tem 90% de chance de ser o secretário da Casa Civil; Antonio Bahlmann, que não se reelegeu, retornará à Assessoria de Assuntos Internacionais. Há duas perguntas: para onde irão Maia Júnior, titular da Seplag, e César Ribeiro, que comanda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Tem-se como certo que Ribeiro será deslocado para o comando de uma grande estatal. A Secretaria da Saúde poderá ser ocupada pelo Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues - o Dr. Cabeto.

Em paz

Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, informa com um sorriso largo: "Faz mais de seis meses que não há roubos ou assaltos no centro comercial da cidade". Por quê? Rapidamente, ele responde: "É resultado da ostensiva presença da Polícia".

Cuidadores

Revela o Ministério do Trabalho: entre 2007 e 2017, a profissão que mais cresceu no Brasil foi a de cuidador de idosos. O crescimento foi de 547% - saiu de 5.263 profissionais para 34.051. A qualidade de vida - a boa alimentação incluída - está fazendo o brasileiro viver mais.

Com água

Denuncia o presidente da Faec, Flávio Sabóya: empresas de lacticínios do Sul e Sudeste estão vendendo no Ceará leite em pó diluído em água. Pior: a preço abaixo do custo de produção. Resultado: concorrência desleal, pois o leite produzido aqui é de alta qualidade e, por isto mesmo, tem custo maior. Saída: taxar com ICMS maior o leite hidratado que está vindo de outros estados. Há neste momento, estocados, cerca de 20 milhões de litros de leite cearense. No Ceará, a pecuária leiteira emprega 120 mil pessoas; 75% da produção provêm de pequenos produtores, revela Flávio Sabóya.

Do almoço que a Fiec promoveu ontem para o governador Camilo Santana ficou uma certeza: se César Ribeiro vier a ser transferido da SDE para o comando de uma estatal, seu substituto surgirá de um entendimento do Palácio da Abolição com a Casa da Indústria. Os dois lados estão sintonizados em ondas curtas e moduladas.

Ministro da justiça do futuro Governo Bolsonaro, Sérgio Moro mostra visível constrangimento diante do noticiário sobre ex-assessor de Flávio Bolsonaro que, segundo o Coaf, movimentou de forma atípica sua conta bancária. Moro torce para que, antes do dia primeiro de janeiro, tudo se esclareça sob pena de ele entrar em ação.