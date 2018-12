Egídio Serpa: otimismo na agropecuária

Para empresários da agropecuária - aí incluídos também os fruticultores, os horticultores, os carcinicultores, os floricultores e os tilapicultores - o governador Camilo Santana agiu corretamente ao abrigar o setor sob o pálio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que será comandada por Maia Júnior, um profundo conhecedor da área, entendendo seus problemas e conhecendo suas soluções. "A SDE, agora turbinada, continuará em boas mãos. Maia Júnior, além de um grande executivo, tem sensibilidade política", opina Cristiano Maia, maior criador brasileiro de camarão. Zuza de Oliveira, ex-presidente da Adece e hoje consultor empresarial na agropecuária, acredita que o seu setor, "com boas chuvas e com Maia Júnior no comando, dará um salto de qualidade no curto prazo". Luiz Girão - um dos três maiores produtores deleite do Ceará - resume: "Maia revolucionará a agropecuária cearense".

Homem forte

Mauro Benevides Filho será, no segundo mandato do governador Camilo Santana, o que um industrial presente a um evento social na sexta-feira, 28, considerou "o homem forte do Governo". E explicou: "Como secretário de Planejamento e Gestão, liberará as verbas para todas as demais secretarias e prefeituras". Outro empresário interveio: "Mas tudo sob o comando de Camilo, viu?". Um terceiro personagem previu: "Mauro vai trombar com Maia Júnior".

Marina

Nasceu da prancheta do arquiteto Luiz Deusdara um projeto urbanístico que - se for mesmo apropriado por um grupo de empresas, como se pretende - mudará toda a área hoje ocupada pela empresa Newland, na Praia do Mucuripe. Ela seria transformada numa bela marina e teria - como ícone da cidade - três torres residenciais desenhadas em forma de velas de jangada. Os que já viram o projeto deram nota 10 a ele. Deusdara é o mesmo que projetou o belo WSTC, da Construtora Dias de Sousa, ícone da Avenida Washington Soares.

Esperança

Honório Pinheiro, um dos líderes do comércio varejista do Ceará, diz o que espera do segundo mandato do governador Camilo Santana: "Que faça um Governo voltado para os mais necessitados, com controle fiscal, sem aumentar imposto. Que diminua o tamanho do Estado, ponha foco na educação e atente para a vocação do Ceará, que é para o comércio e o serviço. Para acontecer tudo isso, é só desburocratizar".

Avaliações

Mais um empresário reclama à coluna sobre o processo de avaliação dos imóveis pela Sefin da PMF: "As avaliações,para efeito de ITBI, são superdimensionadas, chegando a quase 80% do valor de mercado. Se o contribuinte reclama, a Sefin ou aumenta ou mantém o montante avaliado. É difícil empreender".

Tecnologia

Em menos de 15 anos, houve uma revolução tecnológica: o Spotify fechou as gravadoras, o Netflix faliu as locadoras de vídeo, o Booking e o Airbnb ameaçam as agências de viagem e os hotéis, o Google extinguiu a Listel e as Páginas Amarelas, o WhatsApp reduziu os ganhos das empresas de telefonia, o Smartphone virou também máquina de fotografar e filmar, o pen-drive está ameaçado pela nuvem, o You Tube complica a vida das tevês, o celular virou agência bancária, automóveis sem motorista já circulam e a gasolina e o óleo diesel têm seus dias contados. O futuro chegou.

Novinho

Usando apenas as mídias sociais, o Partido Novo avança no Ceará. Antes da eleição municipal de 2020, ele terá a adesão de pessoas com mandato. Neste momento, pelo menos três nomes do Novo surgem como pré-candidatos a prefeito de Fortaleza.

Mega-sena

Termina às 16 horas de hoje o prazo para apostas na Mega Sena da Virada, cujo sorteio será às 20 horas, no estúdio da TV Globo em S. Paulo. O prêmio é estimado em R$ 280 milhões.

Paz, paz, paz!

A todos os leitores desta coluna, um feliz e pacífico Ano Novo. Fé em Deus!!