Egídio Serpa: ONGs contra a agricultura

Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, com sede em Campinas (SP), revela que a agricultura brasileira é tão dinâmica que, há dois anos, o Nordeste ultrapassou o Sudeste na produção de alimentos, graças à biotecnologia e à mecanização da lavoura no Sul do Maranhão, Sul do Piauí e Oeste da Bahia. E de maneira sustentável. Miranda lembra que o Brasil tem hoje, protegidos, 30% de suas áreas de produção, incluídos os parques nacionais e as reservas indígenas. O Canadá, a Rússia e a Argentina protegem só 10% de suas áreas de produção agrícola; os EUA, só 13%. "Acusar o Brasil de não proteger suas florestas é um absurdo, porque é um País que protege três vezes mais do que os outros países", diz. E o que protegem? A resposta é incrível: protegem desertos e não florestas. A área protegida no Brasil equivale a de 15 países da Europa. Mais: o Brasil, segundo a Nasa e a Embrapa, usa apenas 7,8% de seu território com agricultura. Evaristo Miranda cita o estudo "Farms Here, Forest There" bancado pela União dos Produtores de Milho dos EUA, segundo o qual, nos próximos 20 a 30 anos, haverá um mercado adicional de alimentos no mundo de US$ 40 bilhões. Os agricultores dos EUA dizem que é o seu País que tem de ficar com esse mercado adicional. O único país que pode tomar parte desse mercado é o Brasil. Por isso, os produtores norte-americanos não querem subsídios, querem que se financiem ONGs do Brasil para impedir a expansão da agricultura brasileira. Conclusão: ONGs nacionais a serviço de interesses internacionais fazem campanha contra a agricultura brasileira, a mais moderna do mundo, capaz de tirar mercado dos EUA, Europa e Austrália. Simples assim.

Energia eólica

Com unidade industrial em Aquiraz, na Grande Fortaleza, a multinacional dinamarquesa Vestas, maior fabricante mundial de geradores de energia eólica, bateu um recorde no fim de 2018: alcançou a potência instalada de 100 GW de turbinas eólicas implantadas e em operação no planeta. A Vestas já instalou 66 mil geradores em mais de 80 países dos cinco continentes. Em Aquiraz, onde sua unidade será ampliada, ela começará a fabricar, ainda neste ano, sua mais nova e potente turbina - a V150, com potência de 4.2 MW. Investimento de quase R$ 100 milhões.

Protestos

Decepcionada com a decisão do governador Camilo Santana, que sancionou Lei proibindo a pulverização aérea na geografia do Estado do Ceará, a Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) lamenta que, por motivos "meramente ideológicos", o governo cearense inviabilize a produção irrigada de banana, a mais importante atividade agrícola do Sul do Ceará. A Lei sancionada - e aprovada pela Assembleia Legislativa - foi proposta pelo PSOL. E, para completar o protesto, o empresário Carlos Prado, fundador da Itaueira Agropecuária, renunciou à coordenação de todas as Câmaras Setoriais do Agronegócio.

Mais uma

Abre-se hoje, às 11 horas, na esquina das avenidas Rui Barbosa e Santos Dumont, em Fortaleza, mais uma loja da rede cearense Mercadinhos São Luiz. Novidade: funciona de 2ª a 6ª feiras de 7 horas da manhã à meia noite. Outra: no piso superior, há uma academia de ginástica.

Cabotagem

Carlos Maia, sócio e diretor da Termaco, grande operadora cearense de logística de transporte, confirma: a cabotagem (navegação entre portos nacionais) cresceu desde o fim da greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Ele também ratifica informação da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem: o volume de cargas transportadas no 3º trimestre de 2018 foi 27,6% superior a igual período de 2017. Isso consolida a tendência de crescimento que vem ocorrendo nos últimos anos. O número de contêineres transportados cresceu 11,7% entre os anos de 2008 e 2017. A Esmaltec utiliza intensamente a cabotagem.