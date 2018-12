Egídio Serpa: o Nordeste que produz

Para a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, será prioridade da gestão Bolsonaro a implementação de projetos que gerem emprego e renda no Nordeste, "e para isso não há instituição melhor do que a Embrapa e suas tecnologias". Falando para o presidente e para os 42 chefes-gerais das 42 unidades descentralizadas da Embrapa, reunidos até ontem em S. Paulo, Tereza Cristina disse o seguinte: "Sei que há um custo, mas vamos começar com soluções mais simples, em vez de grandes projetos, e para isso é que eu preciso muito das cabeças de vocês. Queremos ideias novas. Não podemos mais admitir a existência de um país que produz e outro que não produz. Nós temos que ter um Brasil que produz, mesmo com dificuldades, mas que produz". A futura ministra precisa vir logo ao Nordeste para conhecer a região brasileira que mais produz - e exporta - frutas, calçados e camarão. E, quando os açudes do semiárido estão cheios, também é autossuficiente na piscicultura. Vindo ao Nordeste, ela conhecerá, pessoalmente, os três cearenses que estão entre os 10 maiores produtores de leite do Brasil, e produzindo aqui na geografia do Ceará. A agropecuária nordestina deposita muita confiança em Tereza Cristina.

Mais varejo

Foi aberta ontem a vigésima unidade da rede cearense de lojas Freitas Varejo, que nasceu em Fortaleza, mas se expandiu para outros estados do Nordeste. A nova loja localiza-se na Av. Godofredo Maciel, na Zona Sul desta Capital.

No castelão

Terça-feira, 4, na Arena Castelão, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Esporte Clube, campeão brasileiro da Série B, falará ao meio-dia para os associados da CDL Jovem. Tema da fala: "A bola não entra por acaso". Ele contará detalhes do projeto que, neste ano do seu centenário, levou o tricolor do Pici à elite do futebol nacional, de onde ele nunca deveria ter saído. Após a palestra, haverá um tour pela Arena Castelão.

Sobra leite

Não está fácil a vida da cadeia produtiva nordestina do leite - a cearense no meio. Grandes indústrias do Sul e do Sudeste importam matéria-prima em pó dos países do Cone Sul, acrescentam-lhe água com o que produzem o leite Longa Vida que é colocado no Nordeste a preço de custo. Isso é o que, tecnicamente, se chama de concorrência desleal. Perdem todos.

De novo em ny

Viaja hoje para New York o cantor cearense Paulo José Benevides. Amanhã, às 19 horas, ele cantará no show "Emunah Bet Elazraki Children's Home Benefit Concert Featuring", festa beneficente promovida pela comunidade judaica. O show será na Sinagoga da Congregação Ohab Zedec. Paulo José cantará 11 músicas, todas em hebraico, inclusive a famosa "Jerusalém de Ouro". A última será o hino nacional de Israel. Ele será acompanhado pela Terra Symphony Orchestra, que em abril do ano passado o acompanhou no recital que fez no Dimenna Center também em New York.

Sebrae

No Ceará, o Sebrae - cujo Conselho Deliberativo tem novo presidente, o industrial da mineração Ricardo Cavalcante, diretor administrativo da Fiec - conta, além de sua sede em Fortaleza, com 17 pontos de atendimento e 12 escritórios regionais. Na superintendência do órgão segue Joaquim Cartaxo e, na diretoria técnica, continua Alci Porto.

Energia solar

Segundo o site Portal Solar, reduziram-se em 30% os preços dos equipamentos de geração de energia solar fotovoltaica. E os serviços de instalação desses equipamentos caíram 40%. É por isto que cresce o número de pequenas empresas que investem no setor, principalmente na mini e microgeração no telhado de prédios residenciais e comerciais nas cidades e na zona rural do Ceará.