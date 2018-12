Egídio Serpa: Mudar comando da Sefaz é tarefa difícil

Se no público interno da Sefaz há entusiasmo pela possibilidade de Fernanda Mara Pacobahyba - doutora em Direito Tributário pela PUC-SP - vir a ser a futura secretária da Fazenda do Ceará, na vintena de partidos políticos da base aliada no Legislativo há reação em sentido contrário. Essa base quer manter o mesmo time que comanda a Sefaz há mais de 15 anos. No Palácio da Abolição, contudo, colhe-se a opinião de que "é preciso reoxigenar a Sefaz", e o nome de Fernanda Mara "encarnaria essa mudança, pois para além de estar preparada intelectual e moralmente para o cargo, representaria a presença da mulher em um ambiente claramente machista". Geraldo Luciano Matos Júnior, vice-presidente de Investimentos e Controladoria de M. Dias Branco e consultor informal do governador, disse sobre Fernanda Mara: "É o melhor nome neste momento".

Rejeitos

"Ao contrário do que se pensa, não pode tudo o governador de Estado. Camilo Santana, por exemplo, gostaria de compor, para o seu segundo mandato, um secretariado eminentemente técnico, meritocrático, mas a trama da política e dos políticos não o permitirá. Assim, terá de engolir rejeitos da eleição", disse à coluna, com ar de tristeza, um grande empresário da indústria. A conferir.

Desalinhados

Sábado passado, dava-se como certo o deslocamento de Danilo Serpa para a presidência da ZPE do Ceará. Para o seu lugar na CIPP S/A iria César Ribeiro, secretário do Desenvolvimento Econômico que, por sua vez, seria substituído pelo secretário de Planejamento e Gestão, Maia Júnior, que, por sua vez, daria seu lugar na Seplag ao economista Célio Fernando. Fica tudo como está. Para a secretaria da Saúde, o nome do deputado Sarto Nogueira é cotado - o Dr. Cabeto foi sondado, agradeceu, mas prefere sua cardiologia.

Inovador

Após receber a primeira edição do Troféu Inovação, conferido pela Academia Cearense de Engenharia, o engenheiro Joaquim Caracas acaba de ganhar o Prêmio de Inovação da Confederação Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC). Tem oito patentes registradas e um hotel de plástico.

Para o presidente da Fiec, Beto Studart, a ideia - que se hospeda na equipe econômica de Bolsonaro - de extinguir o BNB "terá forte oposição da indústria e de todo o setor produtivo da região nordestina". O banco, segundo Studart, é o único de fomento do desenvolvimento do Nordeste e, por isto, deve ser mantido.

Quase a cada semana abre-se uma farmácia em Fortaleza, com um detalhe: uma diante da outra. Então, surge a pergunta: será que há mercado para competição tão acirrada ou estarão elas praticando a autofagia? Hoje as farmácias vendem de tudo - inclusive medicamentos, além de produtos de beleza, sorvetes e chocolates.