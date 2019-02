Egídio Serpa: Ministra não verá a pecuária

Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Bolsonaro, faz hoje sua primeira visita ao Ceará. Verá alguns empreendimentos do agronegócio cearense, mas, infelizmente, deixará de conhecer um dos seus segmentos mais importantes: o da pecuária leiteira. A ministra talvez não saiba, mas são cearenses três dos 10 maiores produtores de leite do Brasil. É verdade que 80% do leite produzido no Ceará - como no restante do País - são fornecidos por pequenos produtores, que vivem a reclamar do preço que a indústria lhes paga. Neste momento, para defender o interesse dos pequenos produtores e também os dos industriais, o Ministério da Economia elevou para 42% o imposto de importação do leite em pó vindo da Europa (onde a atividade agropecuária é altamente subsidiada) e da Nova Zelândia. Um dia - e esse dia não está distante - a política de subsídios, inclusive a que beneficia a pecuária leiteira e a indústria automobilística, será extinta, com o que a economia brasileira, hoje muito fechada, será aberta à concorrência mundial. Para isso, o Ministério da Economia acena com a redução de impostos e dos custos trabalhistas que oneram a produção, impedindo os ganhos de produtividade.

Previdência

Para Lauro Chaves Neto, economista e professor de pós-graduação da Uece, a reforma da Previdência possui um eixo importante que tem ficado à margem dos debates. Ele explica: "Em vários países, os recursos da Previdência representam a maior fonte de financiamento das atividades produtivas. O debate sobre alternativas de como deve funcionar a capitalização a ser implantada tem de incluir, obrigatoriamente, os agentes financeiros".

Fala muito!

Aquilo que parecia solução virou problema. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro - Carlos, vereador; Eduardo, deputado federal; e Flávio, senador - têm causado dores de cabeça ao Governo do pai que, recuperando-se a duras penas de uma cirurgia que refez o trânsito normal do seu intestino, precisa hoje e precisará amanhã da união de todos os aliados - a começar da própria família - para a aprovação da indispensável reforma da Previdência. Os três irmãos Bolsonaro têm falado demais, e sempre na hora errada.

Sistema S

Tem novidade no Sistema S. Depois de 26 anos no cargo, o mineiro Clésio Andrade deixará a presidência da Confederação Nacional dos Transportes. Será substituído pelo aliado Vander Costa, eleito por 30 x 0 para dirigir a CNT pelos próximos quatro anos. Em 2023, Costa poderá ter sua primeira reeleição.

Perpectivas

Na próxima segunda-feira (18), a convite da Fiec e da Unichristus, o economista Samuel Pessoa falará no Hotel Luzeiros sobre as perspectivas econômicas. Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Pessoa é um dos mais requisitados palestrantes.