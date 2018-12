Egídio Serpa: mais uma Pague Menos

Cresce a rede de farmácias Pague Menos, uma das três maiores do País, que inaugura em Fortaleza mais uma loja na esquina da Avenida Padre Antônio Tomás com a Rua Joaquim Nabuco, a pouco mais de 50 metros de uma concorrente Drogasil, inaugurada há uma semana. Novamente sob a orientação presencial de seu controlador Deusmar Queirós, um gênio cearense do varejo brasileiro, cujo filho Mário segue como CEO da companhia, a Pague Menos, com mais de 1.100 lojas em todos os estados do País, fechará 2018 com recorde de faturamento.

Comendador

Festa na Construtora Mota Machado, que celebra 50 anos de atividade: seu presidente, Assis Machado Neto, acaba de receber do presidente Michel Temer e do presidente do TST, ministro João Batista Brito Pereira, a Medalha do Mérito do Trabalho, no grau de Comendador. A comenda é outorgada a personalidades que colaboram no desenvolvimento no campo do trabalho, na produção do bem-estar social, em prol da produtividade, da organização sindical, do justo salário, da qualificação profissional, da saúde e também da segurança no trabalho.

Notáveis

Opinião de um empresário da indústria sobre a intenção do governador Camilo Santana de criar um Conselho de Notáveis: "O Lula e a Dilma tiveram um conselho semelhante com 50 integrantes, ou seja, uma assembleia-geral. Não funcionou. Algo assim não funcionará também aqui. O importante é constituir um secretariado de notáveis".

Sistema S

Subiu ao telhado a ideia do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que quer cortar em até 50% os recursos do Sistema S. Confederações e federações patronais e as centrais sindicais estão unidas a favor da manutenção desses recursos. Guedes já viu o tamanho da encrenca em que se meteu.

Mercadinho

Com 2.300 m², foi aberta a nova loja do Mercadinhos S. Luiz, na Av. Edilson Brasil Soarez. Em janeiro, mais duas.

COBERTURA 4G

Segue líder a TIM na área de cobertura 4G no País, com 3.218 cidades. No Ceará, a Tim cobre 140 cidades com 4G.

DOAÇÃO

Foram entregues as 26 mil toneladas de alimentos arrecadados pela Campanha Amigos em Ação. Os beneficiados são o Lar Torres de Melo, Creche S. Judas Tadeu, a Santa Casa de Misericórdia, Associação Maria Mãe da Vida e o Lar Amigos de Jesus.

Agronegócio

Produção Agropecuária deverá bater a casa de R$ 584,6 bi, ou seja, 1,9% maior do que a deste 2018. O agronegócio cresce.