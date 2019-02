Egídio Serpa: Há otimismo, mas a incerteza atrapalha

Imagine-se dono de uma empresa líquida e pronta para investir na ampliação ou na diversificação de seu negócio. O que fazer neste momento, quando: 1) a mídia aguça divergências não visíveis do presidente Bolsonaro com o seu vice, Mourão; 2) o secretário-geral da Presidência da República e estrela de primeira grandeza do PSL, partido do presidente, é citado em denúncia de fraude sobre o uso de recursos do Fundo Partidário; 3) um dos filhos do presidente, senador Flávio Bolsonaro, ainda não explicou convincentemente depósitos em dinheiro feitos em sua conta corrente nem suas relações com antigos policiais integrantes de milícias; 4) não se sabe ainda qual das propostas de Reforma da Previdência será a escolhida pelo presidente para ser encaminhada ao Congresso Nacional; 5) o Governo ainda não construiu maioria no Parlamento para garantir a aprovação das reformas e 6) o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é acusado de ter promovido candidaturas-laranja na última eleição. O que fazer? Arriscar agora uma aposta no escuro ou aguardar mais algumas semanas para ver em que porto atracará o navio da esperança? Há um dado a favor do Governo: a oposição ainda está perdida, à procura de um rumo e de um líder. Então, o aconselhável é aguardar a marcha dos acontecimentos.

Mineração

Com os primeiros sinais da retomada do crescimento da economia, a indústria de minerais do Ceará espera um incrementado mais robusto do setor em 2019 - algo como 5% acima do registrado em 2018. A estimativa é do empresário Ricardo Cavalcante, presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Minerais Não-Metálicos, de Diamantes e Pedras Preciosas do Ceará (Sindminerais).

Convergência

Graças ao esforço de amigos comuns do atual presidente da entidade, Beto Studart, caminha para a convergência a eleição da futura diretoria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Divergências superadas, a eleição, marcada para o mês de setembro deste ano, poderá ter chapa única.

Saudade

Talibã da liberdade de imprensa, Ricardo Boechat, chamado ontem para a mídia do Céu, deixa largo vazio no jornalismo.

Boa notícia!

Funceme prevê muita chuva na 6ª feira - 15, quando a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, visitarão empreendimentos do setor do agronegócio no Ceará e no Rio Grande do Norte. As previsões indicam que as chuvas serão mais fortes na Chapada da Ibiapaba.

Atenção!

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) baixou resolução, exigindo licença ambiental para o recadastramento de empreendimentos agrícolas. Tudo estaria muito bem, se esse licenciamento fosse algo fácil de obter. No Ceará, ele demora até dois anos, apesar de todo o esforço da Sema para desburocratizar.