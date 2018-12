Egídio Serpa: empresário vê Camilo fortalecendo o PT

Na visão de empresários e executivos que acompanham os fatos políticos no Ceará, o PT reorganiza-se para, de novo, ganhar força no Estado. E já vê com outros olhos - os da desconfiança - a aliança do governador Camilo Santana com o PDT dos irmãos Ferreira Gomes, mas enxergam com simpatia a consolidação da parceria com Eunício Oliveira, que ficará sem mandato dentro de menos de uma semana. Na composição do seu novo secretariado, Camilo reforça a presença de petistas na Casa Civil, na SDA - cujo orçamento é de mais de R$ 400 milhões - e na liderança do Governo no Legislativo. E deseja nomear para a Sefaz um quadro competente e de sua confiança, o que está difícil: os pedetistas são contra. A aliança com o PDT prosseguirá por pouco tempo, estimam os empresários.

Sistema S

Antenor Barros Leal, empresário cearense da cúpula dirigente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, manda dizer à coluna: "Li seu comentário sobre o Sistema S. Perfeito. A referência que você faz à Firjan e à ocupação da presidência há 20 anos pela mesma pessoa é uma das provas da necessidade de modernização. A Fiec, onde nunca, pelo menos nos últimos 40 anos, um presidente se eternizou no cargo ou dele se beneficiou, é um exemplo para o Brasil. A modificação introduzida por Beto Studart - único mandato de cinco anos - se reproduzida no Brasil, tornaria as entidades mais democráticas e com alternação geradora de novas lideranças".

Leite

Está isenta de ICMS a comercialização dos produtos derivados do leite. E estão dispensados o lançamento e pagamento relativos à diferença de alíquotas nas aquisições de bens do ativo permanente efetuadas pela indústria de lacticínios. Tudo isso valerá até o dia 31 de dezembro de 2020. É decisão do Governo da Bahia, que incentiva a sua pecuária.

Nova estatal

No apagar das luzes do seu curto governo, Michel Temer foi fiel à velha política brasileira: criou mais uma estatal - ou seja, mais um cabide de emprego. Não há Governo - socialista (já provado) ou capitalista - que se sustente com política de empregado gerado pelo poder público. Ideia infeliz.

Há um ano a fraport administra o Aeroporto de Fortaleza, o Pinto Martins. Só agora, porém, ela recebeu - de forma definitiva - o Certificado Operacional emitido pela Anac - Agência Nacional de Aviação Civil. É essa burocracia modorrenta que eleva o chamado Custo Brasil. Mas um dia, este País será desburocratizado.

Mais do que revelar a competência profissional do seu comandante, o acidente de 5ªfeira, 20, com o Boeing 777 da Latam no Aeroporto de Confins, em BH, revelou também que a Latam dá preferência à sua frota que está baseada no Chile, sede da empresa. A Latam deixará de voar de Fortaleza para Orlando, a partir de abril.