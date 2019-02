Egídio Serpa: Dessalinização sem impostos

Leônidas Cristino, deputado federal cearense pelo PDT, quer apressar a tramitação do Projeto de Lei (PL) de sua autoria que concede incentivos fiscais para a implantação, operação e manutenção de plantas industriais de dessalinização da água marinha no Nordeste. Para isso, pediu apoio à bancada federal cearense e ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que acolheram o pleito. Até o dia 11 de março, no site da Cagece, estarão disponíveis para consulta pública as minutas do edital e do contrato da concorrência internacional para a instalação, no litoral de Fortaleza, de uma usina de dessalinização da água do mar, com capacidade para 1 m³ por segundo. O PL de Cristino quer zerar as alíquotas da Cofins, PIS/Pasep, IPI, do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Objetivo: baratear a implantação das usinas e o custo da água para o consumidor final. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe querem falar de tudo, menos de criar novos subsídios.

Sorvete

Instalada em Fortaleza desde 1994, mas com unidade industrial no município de Eusébio, a Sorvetes Pardal produz, diariamente, 40 mil picolés e 8 mil litros de sorvete, que são consumidos no Ceará e no Rio Grande do Norte, onde a empresa nasceu quatro anos antes, em Currais Novos. Quem a fundou foi a dona de casa Maria José de Lima Oliveira que, para sustentar a família, fazia, ela mesma, 30 picolés por dia. Neste ano, a Pardal mudará sua identidade visual e lançará novos produtos.

Previdência

Flávio Saboya, presidente da Federação da Agricultura do Ceará, informa: neste Estado, há cerca de 400 mil estabelecimentos rurais, dos quais cerca de 220 mil são de agricultores familiares, que podem ser atingidos pela reforma da Previdência. "Nossa opinião é que as novas regras comecem a vigorar para os produtores que estão iniciando agora a atividade rural, aos 16 /17 anos de idade, e que para os antigos sejam mantidas as regras anteriores".

Novidade

Severino Ramalho Neto, dono do Mercadinhos S. Luiz, e Honório Pinheiro, do Pinheiro Supermercados, compareceram juntos ao evento no qual o executivo Geraldo Luciano Matos Júnior tomou posse da presidência do Partido Novo no Ceará. "Queremos conhecer as novidades da política", explicaram ambos com um largo sorriso.

Novo defensivo

Boa notícia para produtores cearenses de manga, que passam a ter seu próprio defensivo contra pragas e doenças da fruta! Foi registrado o "Paclo BR" - cujo princípio ativo é o Paclobutrazol, que será oficialmente lançado no 14 de março no Vale do São Francisco. Sua comercialização começará no dia 15 do mesmo mês.

Balanço

Serão divulgados no dia 11 de março os resultados financeiros da cearense M. Dias Branco. O Conselho de Administração da empresa, sob a presidência de D. Consuelo Dias Branco, do qual faz parte o economista Afonso Celso Pastore, reunir-se-á nesse dia em São Paulo. A propósito: há expectativa sobre a formação do novo Conselho de M. Dias Branco: os novos nomes serão apresentados em março e aprovados em assembleia geral em abril.

Energia

Jurandir Picanço, consultor em energia da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), manda dizer à coluna: não é a Bahia, mas o Ceará o líder nordestino da Geração Distribuída - aquela energia que é produzida pelo próprio consumidor. "O Ceará é líder tanto em número de geradores quanto em potência instalada", acrescenta Picanço.