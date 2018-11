Egídio Serpa: de juazeiro a Bolsonaro

Cearense de Juazeiro do Norte e amigo pessoal da família Bolsonaro, o recém-eleito deputado federal Heitor Freire, do PSL, disse a um grupo de empresários da indústria e da agricultura com os quais almoçou que "o Brasil vai mudar, e para melhor". Ladeado por quatro assessores, todos graduados e com mestrado, Freire declarou-se pronto para encaminhar, junto ao futuro Governo da União, os pleitos de interesse do setor produtivo do Ceará. E confirmou o que o próprio presidente eleito vem dizendo: que a tecnologia de Israel poderá ser uma aliada de projetos que farão do semiárido nordestino um polo de produção agrícola. Ele ouviu dos seus anfitriões frases do tipo "estamos todos esperançosos" e também a sugestão de que seja o elo que aproxime o Governo do Ceará do próximo comando do Palácio do Planalto. "Estou trabalhando nesse sentido", adiantou Heitor Freire, que deixou bem claras as prioridades do seu mandato: a defesa da família, "célula máter de uma Nação", a escola sem partido e sem ideologia de gênero e todo apoio às políticas de desenvolvimento do Ceará e do Nordeste. No fim de sua fala, Freire perguntou: "Que município do Ceará ganhou, nos últimos meses, a preferência de uso das modernas perfuratrizes do Dnocs?"

Eleição

Nos corredores da Fiec, fala-se de tudo. Inclusive da eleição do prefeito de Fortaleza daqui a menos de dois anos. Industriais de alta patente acompanham "a evolução dos acontecimentos", entre os quais está o avanço das novas mídias que foram surpreendentemente decisivas na eleição do presidente Jair Bolsonaro, do nanico PSL, e na de Romeu Zema, do Partido Novo, eleito governador de Minas Gerais. Para eles, levará vantagem quem usar melhor o celular, e a partir de agora.

Ponte do Pecém

Está praticamente pronta a construção da segunda ponte de acesso ao Porto do Pecém. O consórcio formado pela construtora cearense Marquise e pela paranaense Ivaí está fincando a última estaca de sustentação da ponte, ao mesmo tempo em que trabalha no alargamento e posterior pavimentação da avenida que levará ao Terminal de Múltiplo Uso, cujo último berço também está sendo concluído. Por falar no Pecém: seguem lentos os trabalhos de construção da Estrada das Placas, que ligará - com pavimento reforçado - a usina siderúrgica da CSP ao cais do porto. Pergunta: por que tanta lentidão?

Na corda bamba

Falta pouco mais de 30 dias para encerrar o Governo Temer, que, do dia 1º de janeiro em diante, perderá o foro privilegiado. Será que, ao sancionar o aumento de 16% dos vencimentos dos 11 ministros do STF, Temer pensou na possibilidade de vir a ser julgado - e absolvido - por eles da acusação de corrupção pelo Ministério Público Federal? A decisão provocará um efeito cascata que custará mais de R$ 4 bilhões aos já combalidos tesouros federal e estaduais.

Logística

Fortaleza recebe hoje no Centro de Eventos mais uma edição da Expolog - a Feira Internacional de Logística. Marcos Maia, sócio e diretor da Tecer e da Termaco - grandes empresas cearenses do setor e apoiadora do evento - considera a Expolog um momento de união da cadeia nacional de logística, que, na sua opinião, dará um salto de qualidade e quantidade nos próximos quatro anos, "graças ao novo tempo que se inaugura no Brasil".

Licenciamento

Especialistas dos Estados Unidos, Espanha, Polônia, Itália e Brasil falarão, hoje e amanhã na Fiec, para os participantes do seminário sobre "Licenciamento Ambiental de Projetos Eólicos Offshore", uma iniciativa conjunta das empresas BIenergia, Saipem, Tenproject e Sight com a parceria do Ibama, Fiec e Governo do Ceará. Os estrangeiros abordarão os aspectos técnicos que os orientam na emissão de licença ambiental para os projetos de instalação de parques de geração eólica dentro do mar.

Ceará x Fortaleza

Opinião de um marqueteiro: se forem inteligentes, os times do Ceará e Fortaleza poderão, via marketing, triplicar suas receitas em 2019, quando ambos estarão na Série A do Brasileiro de Futebol. Os cearenses poderão, inclusive, bater recorde de público no Castelão, surpreendendo a Rede Globo com novos e belos mosaicos preparados pelas torcidas.