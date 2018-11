Egídio Serpa: da Leste Oeste para o Pecém

No segundo mandato do governador Camilo Santana, a bússola será, como esta coluna antecipou, o Ceará-2050 - plano estratégico de longo prazo em fase final de elaboração por um time de especialistas liderado pela UFC. O documento, segundo revela fonte do Governo do Estado, elege como uma das prioridades a agricultura irrigada, hoje apoiada por altas tecnologias que já permitem o uso de menos água para a produção de mais alimentos.

O grande problema, porém, não depende da inteligência humana, mas dos caprichos da natureza, que tem negado a chuva para a recarga dos açudes cearenses. A mesma fonte governamental adianta uma informação: em 2019, será executado o projeto de uma adutora que transferirá - para reúso no Complexo Industrial do Pecém - a água produzida pela Estação de Tratamento de Esgoto da Cagece na Avenida Leste-Oeste, hoje lançada ao mar pelo emissário submarino. Isso reduzirá o volume de água transportado do Castanhão para o abastecimento da população da Grande Fortaleza. Como a ciência está a prever mais um El Niño, o Governo cearense acelerará o projeto de dessalinização da água marinha - o Ceará tem 600 Km de litoral. Que tudo isso deixe de ser - urgentemente - apenas uma boa ideia.

Planejamento

Nos corredores da Federação das Indústrias (Fiec) ouvia-se ontem a opinião de empresários segundo a qual o secretário de Planejamento e Gestão, Maia Júnior, deixaria o Governo no próximo mês de janeiro. Mas, nos mesmos corredores, alguém - com mais informações do que os demais presentes - disse apenas esta frase: "Vai depender, disso, daquilo e daquilo outro".

Boas Expectativas

Para o ex-presidente da CDL Fortaleza, da FCDL do Ceará e da CNDL e sócio diretor da rede Pinheiro Supermercado, Honório Pinheiro, "há uma otimista expectativa do empresariado da indústria e do varejo em relação à equipe econômica de Jair Bolsonaro". Na sua opinião, "o líder da equipe, Paulo Guedes, e seu chefe sabem o que têm de fazer e, mais do que isso, sabem que não poderão errar". Do alto de sua experiência, Honório sugere: "É preciso construir logo as pontes de entendimento do futuro Governo com o Congresso Nacional para a aprovação das reformas".

Agrinho

Artur Bruno, secretário de Meio Ambiente do Governo do Estado, recebe hoje, no Centro de Negócios do Sebrae, o troféu Personalidade Agrinho 2018, conferido pela Federação da Agricultura do Ceará (Faec) e pelo capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Motivo: Bruno tem apoiado as ações da Faec/Senar de qualificação de agricultores cearenses.

Gerador

No próximo dia 28, das 9 às 17 horas, no no auditório do Senai na Barra do Ceará, será realizado o Simpósio Brasileiro Sobre o Futuro da Energia. Entre os temas, estarão microrredes, as cidades inteligentes e os veículos elétricos. Trata-se de promoção conjunta do BNB, Fiec, Senai e Cerne.

Energia na ilha

Instalado pela cearense DCDN, seu distribuidor no Nordeste, um super-gerador Cummins, com 1.286 KV de potência, reforçará o fornecimento de energia elétrica à ilha de Fernando de Noronha, que é garantido por outros geradores da mesma marca - operados pela Celpe - e por unidades fotovoltaicas.

Placas de aço

Festa na usina siderúrgica do Pecém, que acaba de alcançar a marca de 6 milhões de toneladas de placas de aço produzidas desde o início de sua operação, em junho de 2016. A meta a partir de agora é fechar este ano de 2018 com produção de 3 milhões de toneladas - seu teto máximo.

Loja em juazeiro

Nesta sexta-feira (23), a rede de lojas Anacapri, do grupo Arezzo, inaugura sua unidade do Cariri Garden Shopping, em Juazeiro do Norte.

Sobra leite

Indústrias de lacticínios do Nordeste, as do Ceará no meio, têm super-estoques.