Egídio Serpa: com água, tudo é possível

Quais são os gargalos da agropecuária cearense, setor cujo potencial de crescimento depende da oferta de água - do céu, do subsolo ou da integração de bacias? As respostas a esta pergunta serão dadas a partir de hoje até quinta-feira, 13, no Centro de Eventos, onde acontece o Seminário Agrosetores 2018. Sílvio Carlos Ribeiro, diretor de Agronegócio da Adece, que coordena o seminário, não tem dúvida sobre o potencial do Ceará na produção de frutas, flores, mel, leite, ovinocaprino, tilápia, trigo, caju, camarão, carnaúba e equinos. "Com água, já fomos o maior produtor brasileiro de melão, tilápia e camarão. A crise hídrica, motivada por sete anos de baixa pluviometria, afastou daqui algumas empresas, que retornarão tão logo se normalize a oferta de água", diz Ribeiro. Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, que transferiu para a Bahia e o Piauí sua produção de melão e melancia, assegura que voltará a produzir no Baixo Jaguaribe se o Governo garantir a oferta de água.

Tilápia

A propósito de crise hídrica: por falta de água, a produção cearense de tilápia caiu 90%. Resultado: a F. S. Rocha Pescados e Mariscos, dos irmãos Manoel e Francisco Rocha, a maior loja de venda de peixes de Fortaleza, está importando o produto da Bahia e até de estados do Sudeste e Sul do País. "É um peixe muito consumido pelos nossos clientes e mantê-lo em oferta é um esforço que temos de fazer, mesmo trazendo-o de tão longe", explicam.

Floricultura

Hoje, às 8h30, no auditório da Secretaria de Agricultura de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, o Agropacto promove reunião para pormenorizar o programa de integração de produtores rurais ibiapabanos à maior produtora de flores do Brasil - a Reijers, que tem fazenda de produção em São Benedito. Anderson Araújo Matos, analista de sistemas da Reijers, falará para os integrantes do Agropacto, que estão encantados com o crescimento da floricultura na região.

Homenagem

Por sua contribuição ao desenvolvimento do setor industrial de metalurgia do Ceará, o empresário Igor Queiroz Barroso receberá amanhã, 12, a mais alta homenagem prestada pelo Simec: a comenda Sebastião de Arruda Gomes. Igor é diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz, conglomerado que tem em seu portfólio empresas com forte atuação na indústria, entre as quais a Nacional Gás e a Esmaltec.

Ser e parecer

Não adianta ser sério. Tem de parecer sério - como na Roma antiga. O presidente eleito e diplomado Jair Bolsonaro ou alguém de sua equipe tem de esclarecer já essa história da movimentação financeira atípica do ex-assessor de seu filho Flávio, ex-deputado estadual e eleito senador pelo PSL do RJ. Bolsonaro venceu a eleição, prometendo combate implacável à corrupção, e esse fato está suscitando dúvidas e desconfianças.

Irresponsável

Prefeito que permite o uso de 60% da receita municipal para o pagamento da folha de pessoal é politicamente irresponsável e administrativamente incompetente. Se lhe for entregue uma bodega para gerenciar, com certeza o negócio irá à falência rapidamente. No Ceará, há prefeituras gastando 60% - ou mais - do que arrecadam só para pagar o quadro de funcionários. Há apenas um jeito de consertar isso: deixar quebrar a Prefeitura e retorná-la à origem, ou seja, à condição de distrito do município do qual se desmembrou.

Miami-orlando

Como esta coluna antecipara, "é muito voo para pouco passageiro". A Latam suspenderá em abril seu voo direto de Fortaleza para Orlando e vice-versa, mesmo com todo o incentivo garantido pelo Governo do Ceará. Mas a Gol, com seu econômico Boeing 737-800-MAX, manterá o seu - sem concorrência.

Agronegócio

Empresários do agronegócio entendem como correta a decisão do governador Camilo Santana de redesenhar seu secretariado, reduzindo-o. E para facilitar esse trabalho, sugerem a criação de uma Diretoria do Agronegócio Empresarial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além de ser uma solução que reduzirá preocupações políticas do governador, servirá para dar força à sua gestão no sentido de atrair investimentos para toda a agropecuária do Ceará.