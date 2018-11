Egídio Serpa: cearense no Bank of America

Roger Almeida (foto), gerente do Bank of America, em Celebration, um bairro de alto padrão da chamada Grande Orlando, na Flórida (EUA), é cearense de Fortaleza. Boa parte dos clientes de sua agência são brasileiros, muitos dos quais cearenses - pessoas físicas e jurídicas. Entre estes, inclui-se o jovem empresário Alexandre Frota, sócio e diretor da Sofruitty, empresa que, em Orlando, fabrica sorvetes vendidos nas 1.200 lojas da rede Publix, nas 290 da Wholefood e nas 154 do Albersons. Roger é filho do saudoso professor Rogério Tavares de Almeida, da Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará.

Inteligente

Desenvolvido pelo engenheiro cearense Joaquim Antônio Caracas, o projeto de uma "casa inteligente" - construída em plástico protendido e destinada a famílias de baixa renda - será apresentado na Feira do Conhecimento, a ser aberta amanhã, prosseguindo até o dia seguinte no Centro de Eventos do Ceará. No protótipo do projeto, foram usados materiais e elementos construtivos de baixo impacto ambiental e integração e conceitos como desempenho (rapidez e praticidade na montagem) e qualidade. Um detalhe: a "casa inteligente" a ser mostrada na Feira do Conhecimento terá controle por comando de voz, usando o assistente virtual JARVIS. "Esse assistente interage com o usuário não apenas no controle elétrico da casa, mas também com conversação, acesso à internet, pesquisas, controle do Windows do computador, entre outras funções. É possível comandar tudo pelo celular, com um aplicativo desenvolvido por nossa escola", como explica Sandro Mesquita, gerente acadêmico da Pixels - Escola de Design e Tecnologia. Todos os equipamentos eletrônicos da casa, como liquidificador, cafeteira, ventilador, e fritadeira, fornecidos pela Mallory, operam via automação.

Globalismo

Filipe G. Martins, analista político e especialista em relações internacionais, do site Senso Incomum, explica: "Globalização consiste no fluxo global e espontâneo dos agentes econômicos que não só não necessita da interferência de burocratas, como funciona melhor na ausência dela. O globalismo é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo do poder das nações para um corpo difuso de burocratas cosmopolitas e apátridas, que respondem não às comunidades nacionais, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses burocratas, o que, no limite, significa a substituição das democracias representativas por um regime tecnocrático e pouco transparente, no qual o poder decisório está concentrado nas mãos de alguns poucos privilegiados". O futuro chanceler Ernesto Araújo já avisou que combaterá o globalismo.

Carcinicultura

Aos agricultores que desejam investir na carcinicultura - criação de camarão em cativeiro - o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, cearense Cristiano Maia, transmite uma informação e uma advertência: "A atividade é rentável, desde que sejam tomadas várias precauções, a principal das quais diz respeito à mancha branca, uma doença que dizima os criatórios, causando graves prejuízos". Resumindo: sem dinheiro, será uma aventura.

Energia

Vem aí, de 22 a 25 deste mês, o I Feirão de Imóveis Sinduscon. Nele, a Construtora J. Simões, uma das grandes da construção civil cearense, promoverá a sua Black Friday, apresentando cinco empreendimentos cuja venda terá "descontos especiais", como promete seu sócio e diretor Daniel Simões.

Energia eólica

Para Lauro Fiúza Jr., da Servtec Energia, os próximos anos serão promissores para as energias renováveis.