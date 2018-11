Egídio Serpa: Brasília sem barganha. Será?

Pintam-se para a guerra os partidos que, tradicionalmente, na Câmara dos Deputados e no Senado chantageiam o presidente da República, exigindo cargos nos ministérios e nas estatais e a liberação de verbas em troca de votos no Parlamento. O PP - um dos mais envolvidos na Operação Lava Jato, o PR - que manda no DNIT em todo o País - e o PSD ameaçam posicionar-se contra a futura gestão de Jair Bolsonaro, se não lhes forem garantidas as benesses de sempre. O presidente eleito tem feito, até aqui, o que prometeu antes e durante a campanha eleitoral. E o que ele prometeu? Que comporia sua equipe de Governo sem negociar com os líderes dos partidos, mas diretamente com as bancadas que representam os interesses setoriais.

E assim aconteceu com os já anunciados futuros ministros da Agricultura, da Saúde e da Educação. Bolsonaro quebrou a tradição, e isto irritou os líderes partidários acostumados à barganha que sempre causou prejuízo ao Tesouro Nacional, à ética e aos bons costumes. Se o novo modelo dará certo, só o tempo dirá. Hoje, em Brasília, o PR reúne seus deputados eleitos em outubro. Tentará encontrar um caminho que o aproxime do futuro Governo, com o qual até agora não se comunicou. Tudo isso é uma boa novidade na vida política nacional. Há uma boa chance de que se mudem para melhor as práticas da política e dos políticos. Mas não será fácil: neste momento, na Câmara dos Deputados, os partidos na alça de mira da Lava Jato trabalham para mudar a Lei das Execuções Penais, reduzindo penas e abrandando os crimes de colarinho branco.

FICA, FICA!

No dia 31 de dezembro, terminará o compromisso do secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Ceará, Maia Júnior. Ele está decidido a retornar à iniciativa privada, onde tem negócios. É um quadro importante da equipe do governador Camilo Santana, que retornará a Fortaleza na próxima semana com a missão de convencer Maia Júnior a permanecer onde está. Nessa missão estão envolvidos também amigos pessoais do titular da Seplag e até o oitentão Eudoro Santana, pai de Camilo, que é um admirador do jeito duro e eficiente de trabalhar do engenheiro Maia Júnior. "Ele terá, agora, de implementar o que tão bem planejou" - diz um assessor do governador com assento no Palácio da Abolição.

EXPOLOG

César Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Econômico, e Danilo Serpa, presidente da CIPP S/A, que administra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, falarão sobre a "Conexão entre os Portos" na Expolog - a Feira Nacional de Logística que acontecerá amanhã e depois no Centro de Eventos do Ceará. Entre as projeções do setor, prevê-se o investimento de mais de R$ 100 bilhões do Governo Federal para reduzir em até 14% o uso de rodovias para transportar cargas e fazer com que a participação de trens no escoamento de mercadorias aumente 31% nos próximos anos.

OI NO CEARÁ

De janeiro a setembro deste 2018, a operadora de telefonia Oi investiu no Ceará R$ 130,4 milhões. A empresa informa que esses investimentos representaram 46% a mais do que foi investido em igual período do ano passado. Nesses nove meses, a Oi instalou 262 novos sites de telefonia móvel e fez 555 ampliações e modernizações. A empresa informa que implantou 8.495 novas portas para o serviço de banda larga fixa, oferecendo cobertura 4G em 59 cidades cearenses - Fortaleza no meio.

Jorge na cni

Nomeado ontem vice-presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, o empresário cearense Jorge Parente tomará posse do cargo amanhã em Brasília. A nomeação foi assinada pelo presidente da CNI, Robson Andrade. Ele passa a ter assento na diretoria da entidade. Ele é economista com pós doutorado pela University of Illinois e sócio e conselheiro da Betânia Lácteos, líder no Nordeste.