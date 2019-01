Egídio Serpa: BNB é exemplo para a Caixa

Na posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, brilhou o Banco do Nordeste, mais especificamente o seu programa Crediamigo, que tem quatro milhões de microclientes, sendo "a maior operação na América Latina, feita por um banco regional e por funcionários públicos que merecem todo o respeito". Guimarães disse ainda que sua Caixa focará no microcrédito, mas não o fará sozinho, "vamos fazer via BNB e BB", anunciou ele. Presente ao ato, o presidente Jair Bolsonaro certamente observou a importância do BNB, para cuja presidência ainda não há um indicado. Pedro Guimarães também informou que a classe média pagará juros de mercado no financiamento da casa própria. Juros menores irão para os empréstimos do Minha Casa, Minha Vida.

Aquário

Que futuro terá o projeto do Aquário da Praia de Iracema? Um dos maiores empresários do setor imobiliário do Ceará responde: "Do jeito que está projetado, o aquário é economicamente inviável. Se o Governo o oferecesse de graça a mim, eu não o aceitaria". E agora?

Delivery mall

Seguindo o exemplo das chinesas "dark kitchens", os empresários Tiago Diógenes, Jorge Lima e Germanno Correia juntaram-se e criaram o Delivery Mall, central de serviços para a pronta entrega de produtos - da comida ao medicamento. Operam no Delivery Mall, na rua Osvaldo Cruz, 10 empresas - a maioria de comidas asiáticas e ocidentais - e uma farmácia, a I9. Entre elas, estão Hot Box, Flank, Buoni Amici, Ginger, Noélia, Sr. Suchi, Levíssima e Ibyte. É mais uma novidade nesta disputada praça de Fortaleza.

Apoio da fiec

Trocaram mensagens o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Beto Studart, e o governador Camilo Santana sobre os ataques das facções criminosas. O primeiro disse que é preciso unir forças e afastar possíveis interesses políticos a respeito da questão e ressaltou confiar na capacidade do governador e de seu Governo para o rápido restabelecimento da ordem. Studart colocou a Fiec à disposição do Estado. Camilo agradeceu, afirmando: "São dias difíceis, mas iremos vencer". Aos que trabalham e produzem, ataques do crime organizado só causam prejuízo.