Egídio Serpa: Antuérpia também pode vir

Atenção! O Porto de Antuérpia, na pequenina Bélgica, vizinho e concorrente do Porto de Roterdã, na Holanda, pode interessar-se pelo litoral de São Gonçalo do Amarante, em cuja geografia estão fincados o Porto e o Complexo Industrial do Pecém. A Begolux - Câmara de Comércio Brasil-Bélgica-Luxemburgo, que tem representação no Ceará, incentiva os entendimentos entre as partes interessadas no que poderá vir a ser um grande negócio. Por enquanto, é só o que esta coluna pode revelar sobre o assunto. A propósito: a Begolux - por meio do escritório Laprovítera & Martins Advogados Associados - iniciou entendimentos com vários setores do agronegócio cearense que podem exportar seus produtos para a Bélgica. A floricultura - principalmente a de plantas ornamentais - é a que, no curto prazo, pode fechar negócios com importadores belgas. A carcinicultura cearense já foi contatada, mas as chances são hoje reduzidas: o preço do camarão, no mercado interno brasileiro, é bem melhor do que o do mercado europeu.

Transposição

Engana-me, que eu gosto! Haverá no próximo dezembro uma festa na pernambucana Salgueiro para inaugurar o Canal Norte do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias. Puro gesto de prestidigitação da política e de políticos, uma vez que as águas desse Canal só chegarão ao seu destino final - açude Castanhão - lá para abril ou maio. Mas antes que tudo isso aconteça, há uma questão no ar: quanto custará a água do Projeto S. Francisco? E mais outra: quem pagará essa conta? Por causa das várias estações de bombeamento instaladas nos canais Leste e Norte do projeto, 70% do custo da água virão do consume de energia elétrica. Cálculos da Fundação Getúlio Vargas estimam o valor da água em R$ 1,50 a R$ 2 por m³. É caro para o consumo humano e animal e para os setores industrial e agropecuário.

Um conselho

Desde ontem e por todo o dia de hoje, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) reúne em Brasília empresários da carcinicultura, aquicultura e pesca. A reunião foi aberta pela futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a qual serão enviadas as propostas de cada setor. O presidente da Associação Brasileira e Cearense de Criadores de Camarão, Cristiano Maia, expôs a ela a situação da carcinicultura nordestina e a convidou para conhecer alguns projetos de criação de camarão da região. Ela aceitou o convite.

'No eleito, nunca'

Do empresário Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia Lácteos, sobre as críticas do governador Camilo Santana ao presidente eleito Jair Bolsonaro: "Meu pai me ensinou que se deve bater no candidato. No eleito, nunca!"

Confraternização

João Carlos Paes Mendonça, controlador do Grupo JCPM, dono da rede de shoppings RioMar, estará em Fortaleza na terça-feira (4), para o seu tradicional almoço com a imprensa cearense. O ano de 2018 foi bom para o RioMar Fortaleza e o RioMar Presidente Kennedy.

Estrelário

Com uma palestra de sua diretora comercial Ticiana Rolim Queiroz sobre Capitalismo Consciente, a C. Rolim Engenharia lança hoje, às 18h30, no RioMar Fortaleza, o Estrelário, seu novo empreendimento, localizado na rua Leonardo Mota, 710. Ele terá um apartamento por andar de até 209 m², com quatro opções de planta.

Em Portugal

Missão empresarial do Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais do Ceará (Sindiverde) irá a Lisboa. Participará, de 11 a 14 de dezembro, em Lisboa, do VIIIT do VIII Seminário sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Os cinco empresários que comporão a missão terão agenda com Carlos Martins, ministro português do Meio Ambiente.