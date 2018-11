Egídio Serpa: A intenção e a realidade

Entre a boa intenção de reduzir o tamanho da máquina administrativa do Governo do Estado, adequando-a à estrutura da próxima gestão federal, e a realidade prática da política cearense, há o interesse de 20 partidos - de diferentes ideologias - que apoiaram a reeleição do governador Camilo Santana e, principalmente, a sombra da família Ferreira Gomes, cuja opinião sobre essa pretendida redução é ainda desconhecida. Uma consultoria internacional produziu, para o Palácio da Abolição, um diagnóstico que está sob análise do núcleo duro do Governo. A vintena partidária que garantiu a reeleição "quer participar do poder, e isto é muito natural e faz parte da arte da política", como disse à coluna um assessor de Camilo Santana. Resenhando: quando o futuro ministro da Economia convocar uma reunião dos homônimos secretários estaduais, o Ceará - se não houver fusão de secretarias - mandará três representantes: o da Fazenda, o do Planejamento e o do Desenvolvimento Econômico.

Pedra natural

Na reunião da diretoria plena da Fiec, terça-feira, 20, seu presidente Beto Studart - que se declarou completamente curado do câncer que o acometeu neste ano - recebeu homenagem do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos (Simagran), cujo presidente Carlos Rubens Alencar entregou-lhe a Medalha do Mérito da Pedra Natural, que anualmente será concedida a uma personalidade que tenha prestado relevantes serviços ao setor das rochas ornamentais. O Simagran acaba de celebrar 25 anos de fundação.

Em Harvard

Na mesma reunião da Fiec, o jovem Ciswal Santos - instrutor do curso de eletrotécnica do Senai de Juazeiro do Norte emocionou o auditório - muitos foram às lágrimas. Filho de uma faxineira, ele foi catador de latinhas de cerveja e refrigerante com cuja venda custeou por vários anos os seus estudos - é formado em mecatrônica pela Fatec e graduado em Física pela Universidade Federal do Ceará. Ciswal inventou um sistema barato de iluminação solar fotovoltaico para casas de famílias pobres. Em setembro passado, ele recebeu comunicado da Universidade de Harvard, informando-o de que foi selecionado para estudar lá. De dois em dois meses, ele terá aulas presenciais nos EUA.

Burocracia

Uma fonte empresarial contou a esta coluna que está "emperrado na burocracia federal" o caso do terreno de pouco mais de 1 mil hectares que o Governo do Estado repassará para a ZPE do Ceará. Parte dessa área abrigará as indústrias de beneficiamento de mármores e granitos. Cansado de tanto esperar por esse terreno, uma indústria do Espírito Santo decidiu construir sua unidade industrial fora da ZPE cearense, que, aliás, é a única do País em operação.

Roterdã-pecém

Irão para um fundo administrativo gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) os 75 milhões de euros que, na próxima semana, a Autoridade do Porto de Roterdã depositará na conta da empresa cearense. Os recursos desse fundo garantirão futuros empréstimos que a CIPP S/A - da qual se tornou sócio minoritário o Porto de Roterdã - vier a contrair para financiar futuros projetos de expansão das áreas industrial e portuária.

Agenda 2019

Depois de ouvir 826 empresas brasileiras, que representam 43% do PIB nacional, a consultoria Deloitte concluiu: as prioridades do futuro Governo Bolsonaro deverão ser a Reforma Tributária (para 93% dos entrevistados), a da Previdência (para 90%) e a Reforma Política (para 80%). Para 36%, a revisão das leis trabalhistas. Em seguida, a revisão da política de preços dos derivados do petróleo (14%) e a revisão das regras de financiamento de campanhas eleitorais. Há muito trabalho pela frente.