Edson Queiroz Neto compartilha experiência com jovens empresários

Durante almoço promovido pela Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza, o superintendente do Sistema Verdes Mares (SVM), Edson Queiroz Neto, falou sobre planos e visões do Grupo Edson Queiroz (GEQ), com foco na redefinição de investimentos. No curto prazo, o GEQ estuda, dentre outras atividades, iniciar projetos na produção de energia eólica e, possivelmente, na produção de grãos.

"Para o longo prazo, entendo que é esse o meu sonho, de estruturar um conselho para construir uma visão para os próximos 20, 30 anos. É o que a minha geração vai deixar para a próxima", disse. Edson Neto destacou que o grupo está fazendo uma redefinição do portfólio. "A empresa é longeva, com quase 70 anos, e estamos na terceira geração. Então, é o momento de redefinição desse portfólio com o olhar lá na frente e não podemos ter medo de errar".

Ensino e mercado

Chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor), Edson Neto também falou da necessidade de aproximar mais a academia da sociedade. "A academia no Brasil produz muito para si", apontou. "No caso da Unifor, estou primeiro focando a graduação, com ações para melhorar o aprendizado do aluno e ganhar qualidade. Tem que ter aplicação na realidade. Isso é uma forma de aproximar mais esses estudos do mercado", avalia.

Trajetória

No evento, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Edson Neto falou de sua trajetória no Grupo Edson Queiroz, desde sua primeira experiência, em 1998, ainda como estagiário no departamento de compras. "Foi um período muito intenso, quando estava fazendo a faculdade, mas um período de muito aprendizado".

Posteriormente, o empresário participou da construção da nova fábrica da Esmaltec e de dois terminais da Nacional Gás. "Nessa época, pude aprender bastante como se negocia". Em 2000, depois de se graduar em Administração, Edson Neto começou a atuar como auditor. "Um dos meus grandes desafios na auditoria foi desmistificar a questão de dono. Porque, quando eu viajava, todos me viam como dono, e eu não queria ter essa referência. Eu estava lá como funcionário e queria ter a cobrança de um funcionário".

Reconhecimento

Durante o evento, o presidente da Fiec, Beto Studart, destacou a responsabilidade de dar prosseguimento a um grupo bem-sucedido e consolidado no mercado nacional. "Dar continuidade àquilo já construído é uma responsabilidade muito grande", disse. "O Edson Neto é uma pessoa preocupada com a sua formação e a dos colaboradores".