Construção civil vislumbra cenário mais promissor para o setor

Com o fim das indefinições no cenário eleitoral, o setor da construção civil, em todo o Brasil, passou a ter melhores condições de vislumbrar um futuro mais promissor. O que deve levar o mercado a "decolar" em 2019, projeta o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro.

"Sem dúvidas, 2019 vai ser bem melhor que os últimos anos. Esperamos que ele traga mais confiança ao mercado porque cliente existe", aponta Montenegro, sem cravar um percentual do desempenho de vendas neste ano.

Embora 2018 tenha sido um ano de incertezas na economia, o que acabou por impactar diretamente no desempenho de vendas dos imóveis, a quantidade de unidades em estoque na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) deve ficar bem abaixo daquela verificada no ano passado.

A meta do setor, de acordo com o presidente do Sinduscon-CE, é fechar este ano com um estoque de 5 mil unidades. Em 2017, o total registrado foi de 11 mil. "A ambiência de negócios melhorou e estamos otimistas porque o Brasil ganhou um Governo com visão mais liberal", diz, ressaltando que a efetiva geração de empregos no País está diretamente atrelada a estímulos direcionados ao setor. "A construção civil é a locomotiva do desenvolvimento brasileiro".

Feirão

Focando em atingir a meta de redução de estoques e, assim, abrir espaço para o lançamento de novos empreendimentos em 2019, o Sinduscon-CE vai realizar, de 22 a 25 de novembro, o seu 1º Feirão do Imóvel. Ao longo dos quatro dias de evento, serão ofertados cerca de 10 mil imóveis, cujos valores variam de R$ 100 mil a R$ 4 milhões. Os produtos, portanto, são destinados aos mais variados tipos de público.

O momento, avalia André Montenegro, é o melhor possível para o comprador, considerando as quedas nas taxas de juros dos financiamentos imobiliários e a disponibilidade das construtoras em oferecer as melhores condições de venda. Sem esquecer que o imóvel ainda é um investimento com retorno garantido e seguro. "O Feirão vai contar com 35 construtoras, que vão estar lá com ofertas agressivas e em um período que coincidirá com a Black Friday. O que queremos é liquidar os estoques", reitera.

Estrutura

Resultado de uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Sistema Verdes Mares, a 1ª edição do Feirão em Fortaleza com a chancela do Sinduscon-CE vai reunir não somente as construtoras com empreendimentos juridicamente perfeitos, como também bancos com crédito pré-aprovado e que financiam a casa própria, como Caixa Econômica Federal, Banco Inter e correspondentes imobiliários do Banco do Brasil.

No mesmo espaço, estarão presentes cartórios e lojas do mais variados segmentos (de móveis, decoração, eletrodomésticos, colchões, iluminação e revestimento, entre outras), também oferecendo condições de pagamento exclusivas para o cliente que queira adquirir seu imóvel e, ao mesmo tempo, providenciar a mobília. Compradores e investidores ainda poderão assistir a palestras no Feirão.