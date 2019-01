Com Air France, preços no CE seguem menores do que no Sudeste

Após a Air France-KLM ter decidido encerrar as atividades da Joon, a companhia informou que os preços das passagens entre Fortaleza e Paris seguem 35% mais baixos do que as tarifas praticadas em São Paulo e Rio de Janeiro. "O Grupo Air France-KLM segue para os voos de Fortaleza a mesma política de precificação das operações de Rio de Janeiro e São Paulo, nivelando as tarifas das companhias em todas as suas praças. Os preços para voos da Air France e da KLM em São Paulo e Rio de Janeiro são mais elevados primordialmente pela diferença de distância com Fortaleza, com média de bilhete 35% mais baixos", divulgou a empresa.

Segundo o Grupo, o encerramento das operações da Joon não afeta os planos de expansão da Air France-KLM em Fortaleza. "O fato não afeta quaisquer planos da Air France em sua operação em Fortaleza, que está relacionada à demanda do público pela rota. O caso trata apenas da absorção da estrutura da Joon pela Air France".

Além disso, a companhia franco-holandesa informou que já foi instaurado o projeto que tratará do futuro da Joon, "assim como da transição de funcionários e operação da companhia para a Air France". Sobre o equipamento que deve realizar a rota entre a Capital cearense e Paris, o Grupo disse apenas que "as aeronaves A340 da Joon vieram da frota da Air France, e estão programadas para retornar à companhia mãe. Esse processo, no entanto, não possui cronograma para ser concluído, assim como o início das operações com os novos A350 já encomendados".

Tarifas

Na sexta-feira (11), os sites da Air France e KLM comercializam os bilhetes entre Fortaleza e Paris (ida e volta) por R$ 2.310,62 para o período de 2 a 9 de abril, incluindo as taxas de embarque e o despacho de bagagens.

Na mesma busca, os trechos entre São Paulo e Paris, na semana de 2 a 9 de abril, estão sendo comercializados a R$ 2.520,65 (ida e volta, com as taxas e bagagens), cerca de 9% mais caros que os trechos entre Fortaleza e a capital francesa. Além disso, a Air France e a KLM disponibilizam bilhetes mais baratos entre a Capital paulista e Paris caso o passageiro opte por fazer uma parada no hub de Fortaleza. Nestas mesmas datas, o preço da passagem custa R$ 2.341,14. No entanto, o viajante levaria cerca de 24 horas para chegar ao destino final.

Para o período de 12 a 22 de junho deste ano, os preços entre Paris e Fortaleza chegam a R$ 2.410,32, ida e volta, incluindo despacho de malas e taxas de embarque. Entre São Paulo e Paris, a viagem custaria R$ 2.768,89 nessas mesmas datas e com todas as taxas acrescidas.

Ocupações

Os voos do Grupo vêm registrando taxas de ocupação satisfatórias, chegando a 96% em agosto de 2018. Segundo últimos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no acumulado do ano passado, o aproveitamento dos assentos atingiu a marca de 92% nos voos da Joon na rota Fortaleza-Paris. Em novembro, o índice ultrapassava 90%.

