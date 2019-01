Siemens certifica aço da CSP

Por meio de um processo de qualificação e auditoria, as placas de aço da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) ganharam na semana passada certificação da Siemens Gamesa, que é uma divisão do conglomerado alemão Siemens, responsável pelo setor de energia eólica. Agora, com essa nova certificação, qualquer laminadora do mundo pode não só adquirir aço da CSN, mas também fornecer produtos finais, como bobinas de aço plano às empresas do Grupo Siemens. Thiago Bittencourt, gerente de Assistência Técnica ao Cliente da CSP, diz que a certificação traz mais credibilidade e respaldo para a siderúrgica do Pecém no mercado mundial. Para conquistar a certificação da Siemens Gamesa, foi realizada durante três dias uma criteriosa checagem referente aos requisitos da ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001 – todas já anteriormente conquistadas pela CSP.

Maia Júnior

Aplaudido pelo empresariado da indústria e da agropecuária por sua indicação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o engenheiro Maia Júnior, que até dezembro passado ocupava a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Ceará, ainda trabalha na montagem de sua equipe de trabalho. Esta coluna perguntou-lhe se já havia escolhido o nome para a Secretaria Executiva do Agronegócio, e sua resposta foi esta: “Ainda não defini nomes. Estou ouvindo e conhecendo o que existe”. Alguns grandes empresários do setor, entre os quais Carlos e Tom Prado, Luiz Roberto Barcelos, Edson Brok e João Teixeira (fruticultura), Cristiano Maia (carcinicultura), Luiz e Bruno Girão (pecuária leiteira) e Gilson Gondim (floricultura) regozijaram-se duplamente: quando se anunciou o nome de Maia Júnior para a SDE e quando se confirmou que a Pasta teria uma Secretaria Executiva do Agronegócio. Eles consideram que o novo titular da SDE é um dos mais profundos conhecedores do setor, que tem, ainda, uma diretoria na Adece, subordinada à SDE e dirigida por Sílvio Carlos Ribeiro, engenheiro agrônomo e mestre em irrigação, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia também na área da irrigação.

Tecnologia

Hoje, Inácio Arruda volta a ser secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Governo do Ceará. Ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-senador, Inácio - que integra o PCdoB - receberá o cargo de Nagyla Drumond.

Descontão

Wellington Oliveira, superintendente do Shopping Iguatemi Fortaleza, estima que houve um incremento de 20% em fluxo e vendas durante a promoção Etiqueta Amarela que fizeram suas lojas ao longo da semana passada. A promoção foi encerrada ontem e houve descontos de até 70%.

De precisão

Um terço dos produtores brasileiros já utiliza a Agricultura de Precisão (AP). No Ceará, estimam empresários do setor, a AP será uma realidade em cinco anos. Ela considera que cada pedaço de uma fazenda é diferente do outro no solo, no relevo, na temperatura e nas plantas. É necessário, assim, um sistema de gestão que otimize e aproveite melhor cada porção da área, dando sustentabilidade ao sistema, minimizando os impactos e desperdícios e maximizando os ganhos de produção, financeiros e ambientais.

No rumo

Secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado, César Ribeiro dá o rumo de sua atuação: “Ao assumir este novo desafio, a missão principal será dar continuidade ao trabalho de internacionalização da economia do Estado, iniciado na SDE, quando as portas do Ceará foram abertas ao mundo e a ‘Trinca de Hubs’ consolidada – os hubs aéreo, tecnológico e portuário. Todos os projetos internacionais desenvolvidos pelo Governo do Ceará serão intensificados, na medida em que novos cenários serão prospectados”.