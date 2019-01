Os incentivos fiscais podem sumir

Atenção! O primeiro ato do presidente Bolsonaro para o Norte e o Nordeste foi a ampliação, por mais cinco anos, do prazo para a concessão de incentivos fiscais, por meio dos quais é possível reinvestir até 75% do Imposto de Renda devido em projetos de ampliação e modernização de empresas industriais, agropecuárias e de serviço. Mas a equipe econômica do ministro Paulo Guedes está advertindo que isso só acontecerá se houver medidas compensatórias. Há um déficit orçamentário de R$ 139 bilhões que o time de Guedes quer transformar em superávit ainda neste ano. E para isso cortará despesa em qualquer lugar, inclusive no Nordeste, onde - é bom lembrar - Bolsonaro perdeu a eleição em todos os estados. Ainda não houve, mas certamente haverá reação contrária das entidades empresariais nordestinas ao primeiro sinal de corte nos incentivos fiscais da região.

Pulverização

Esta coluna disse que é impossível pulverizar com defensivos químicos grandes áreas cultivadas de banana, como as do Sul do Ceará. "É possível pulverizar por baixo", explica Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária e coordenador do Comitê Técnico Fitossanitário da CNA. "Mas ela custa bem mais caro (do que a pulverização aérea). Não traz risco ao operador nem ao consumidor, desde que se usem as Boas Práticas Agrícolas e o EPI (Equipamento de Proteção Individual). Independentemente das alternativas, a questão é que não há razão lógica para a proibição" (da pulverização aérea, determinada pelo Governo do Ceará).

Inteligente

Informa a Planet Holding: já ganharam obras de infraestrutura 90 hectares dos 330 a serem ocupadas pela sua Cidade Inteligente, em construção em São Gonçalo do Amarante. A empresa, que recebeu uma injeção de R$ 140 milhões para sua expansão no Brasil, também informa que seu empreendimento cearense terá equipamentos conectados à internet. A conferir.

Na moda

No próximo dia 23, na Fiec, o Sindicato da Indústria de Confecções e a sua Universidade da Moda promoverão palestra do executivo Geraldo Luciano, vice-presidente do Grupo M. Dias Branco, que falará sobre os cenários e as tendências deste 2019.

Nos próximos 10 anos, o mundo terá de produzir 20% a mais de alimentos para atender à demanda do planeta. O Brasil terá de produzir 41% a mais - ou seja, duas vezes a média mundial. Por que? Porque tem a melhor tecnologia tropical e sustentável do mundo, terra disponível e gente competente. É o que diz Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura.